Frauen aus der Ukraine gestalten Gedenken im Adolfinum Moers

Moers. Neun aus der Ukraine geflüchtete Frauen werden am kommenden Donnerstag Lieder aus ihrer Heimat singen. Was im Adolfinum ferner geplant ist.

Neun aus der Ukraine geflüchtete Frauen werden am kommenden Donnerstag, 23. Februar, in der Aula des Gymnasiums Adolfinum Lieder aus ihrer Heimat singen. Damit gestalten sie den musikalischen Rahmen für die Lesung der ukrainischen Autorin Tanja Maljartschuk, wie die Pressestelle der Sparkasse am Niederrhein jetzt mitteilt.

Auch interessant: Bunter Tisch in Moers sammelt Spenden für das Erdbebengebiet

Die 1983 in der Westukraine geborene Autorin war bereits im März des vergangenen Jahres zu einer Lesung im Alten Landratsamt zu Gast. Ein Jahr nach Kriegsbeginn kommt sie nun erneut in die Grafenstadt, um vor Schülerinnen und Schülern aus ihrem kürzlich erschienenen Essayband mit dem Titel „Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus“ zu lesen.

Gemeinsam mit der Bibliothek Moers organisierte die aus der Ukraine stammende Lehrerin Tatjana Meier die Lesung. Sie betreut laut Mitteilung der Sparkasse am Gymnasium Adolfinum die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schüler. „Außer unseren eigenen Klassen und Stufen sind selbstverständlich auch Schülerinnen und Schüler anderer Schulen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern herzlich willkommen“, sagt Tatjana Meier.

Hier geht es zur Anmeldung

Wegen des begrenzten Platzangebotes bittet sie um Anmeldung per E-Mail an tatjana.meier@adolfinum.de. Ermöglicht wird die Veranstaltung durch die Sponsoren-Unterstützung, der Eintritt ist frei. Der Einlass beginnt um 11 Uhr, Beginn ist zur 5. Stunde um 11.40 Uhr. Ende: 13.15 Uhr.

Mehr aus Moers und Umgebung? Gibt es hier.

Am 24. Februar 2022 griffen russische Truppen die Ukraine an. Das Konzert findet also fast genau ein Jahr nach dem Beginn von Putins Krieg in der Ukraine statt.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland