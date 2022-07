In Moers geht die Polizei einem Autodiebstahl nach (Symbolbild).

Kriminalität Frau verliert Autoschlüssel in Moers: Wagen wird gestohlen

Moers. Ein Missgeschick muss eine Frau jetzt offenbar teuer bezahlen. Ihr lilafarbener Audi ist jedenfalls gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitag zwischen 17.10 Uhr und 23.30 Uhr stahlen Unbekannte in Moers vom Parkplatz des Naherholungsgebietes Pattberg an der Pattbergstraße einen Audi A1. Das Auto ist lilafarben und hat das Kennzeichen E – WT 588.

Vermutlich sind die Täter im Besitz des Originalschlüssels, da die Fahrzeugführerin diesen zuvor dort verloren hat, es jedoch erst bei ihrer Rückkehr feststellte. Im Kofferraum befanden sich zudem eine Laptoptasche mit Laptop und ein schwarzes iPhone . Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, T: 02841 / 1710.

