Influencer Frau in Moers gebissen? Ermittlungen gegen Stoltenberg

Das Gastspiel des Influencers und Trash-TV-Stars Henrik Stoltenberg in Moers ist vorüber. Hintergrund sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen den 26-Jährigen. Die Moerser Geschäftspartner haben deshalb nach eigenen Angaben die Zusammenarbeit mit Stoltenberg beendet.

Wie die Sprecherin der Moerser Staatsanwaltschaft, Alexandra Wiese, auf Anfrage bestätigte, wird gegen Henrik Stoltenberg unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. Er soll am 30. Oktober vergangenen Jahres bei einer Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden eine Frau gebissen haben. Darüber hinaus prüfe man weitere Deliktvorwürfe in diesem Zusammenhang. Weitere Einzelheiten will die Staatsanwältin mit Rücksicht auf die „schutzwürdigen privaten Interessen“ der Frau nicht nennen. Die Bild-Zeitung hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Enkel des ehemaligen prominenten CDU-Politikers Gerhard Stoltenberg

Henrik Stoltenberg ist ein Enkel des früheren Bundesfinanz- und -verteidigungsministers Gerhard Stoltenberg († 2001) und wurde bundesweit bekannt durch seine Teilnahme an Dating-Shows wie „Love Island“ und „Promis unter Palmen“. Im vergangenen Jahr zog er von Köln nach Moers und betrieb seitdem in der ersten Etage der Classic-Tankstelle an der Uerdinger Straße eine Schule für Influencer. Deren Inhaber Holger Hetzel unterstützte Stoltenberg zunächst, hat aber inzwischen sämtliche geschäftlichen und privaten Beziehungen beendet, wie er gegenüber der NRZ versicherte. Stoltenbergs Agentur über der Tankstelle ist ausgezogen, das Büro seit dem 1. März anderweitig vermietet. Er wird zudem nicht mehr für das Modelabel „Youprom“ von Hetzels Ehefrau Andrea modeln. Den Werbe-Job habe der ebenfalls durch Reality-TV-Formate bekannt gewordene Calvin Kleinen übernommen.

Auch die Eigentumswohnung des Ehepaars an der Marie-Curie-Straße in Vinn musste Stoltenberg verlassen. Dort soll sich der Angriff auf die Frau zugetragen haben: „Die Nachbarn haben damals die Polizei alarmiert und auch mich informiert“, berichtet der Tankstellen-Chef. Wer Gewalt gegen andere Menschen ausübe, „hat bei uns nichts zu suchen“, so Hetzel gegenüber der Redaktion. Im Übrigen habe man mehrere Mitarbeiter mit Migrationshintergrund: „Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind uns völlig fern“, betonen Holger und Andrea Hetzel.

Bereits wegen Volksverhetzung verurteilt

Dieser Hinweis des Ehepaars Hetzel bezieht sich auf einen anderen Vorgang, der ebenfalls zum Ende der Partnerschaft geführt und den Reality-TV-Star in die Negativschlagzeilen gebracht hat. Im Februar verurteilte ihn ein Kölner Gericht wegen Volksverhetzung, nachdem er aus dem Fenster seiner damaligen Wohnung in der Domstadt „Heil Hitler“ gebrüllt und Polizeibeamte rassistisch beleidigt hatte. Bekannt wurde auch, dass er Medienberichten zufolge wegen Körperverletzung und Nötigung vorbestraft ist. Der Fernsehsender RTL hat die Zusammenarbeit mit dem 26-Jährigen gekündigt, auch das distanzierte sich von Stoltenberg, der kürzlich einen Auftritt in ihrem jüngsten Musikvideo hatte.

Henrik Stoltenberg war bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

