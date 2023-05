„Fraktion für Moers“ will mehr Fontänen für den Königssee

Moers. Die „Fraktion für Moers“ will den Königssee in der City attraktiver machen. Sie fordert mehr Fontänen für das Gewässer und hat weitere Ideen.

Die „Fraktion Für Moers“ im Rat der Stadt will den Königssee in der Innenstadt attraktiver gestalten und fordert den Einbau von einer oder mehreren Fontänen, die nach Möglichkeit mit Solarstrom betrieben werden sollten.

Wasserspiele in Innenstädten seien eine empfehlenswerte Maßnahme gegen den Klimawandel, schreibt die „Fraktion für Moers“ in ihrem Antrag an den Rat. Bewegtes Wasser trage zur Abkühlung bei. Der See habe prinzipiell das Potenzial zur „Wohlfühl-Oase“. Moderne Sitzgelegenheiten, eventuell eine Matschanlage und ein Boulefeld könnten Groß und Klein viele Möglichkeiten für einen angenehmen Aufenthalt bieten.

Während der bevorstehen Sanierung der City sollten dem Bürger Möglichkeiten zur Erholung und zum Verweilen angeboten werden, so „Fraktions“-Chef Dino Maas.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland