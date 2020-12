Förderverein hofft: Tiere bald zurück im Streichelzoo Moers

Moers. Der Förderverein für den Streichelzoo Moers hofft, dass die Tiere bald zurückkehren können. Er arbeitet zudem an Konzepten für das Ausflugsziel.

Der Vorstand des Fördervereins zur Erhaltung des Streichelzoos Moers hofft, dass die ursprünglich an die Laga ausgeliehenen Tiere „bald“ zurückkommen können.

In den letzten Wochen des Jahres habe sich auf dem Areal im Freizeitpark viel getan, so dass man hoffnungsvoll auf die weiteren Entwicklungen schauen könne, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Jetzt sei man auf einem guten Weg: „Durch das Engagement vieler und durch eine konstruktive Kommunikation mit der Politik und der Verwaltung“ gebe es eine kleine Lösung. Die Anforderungen des Kreis-Veterinäramtes für eine Interimslösung seien fast alle erfüllt. Deshalb sei man hoffnungsvoll, dass die Tiere Anfang des neuen Jahres zurück kommen.

„Unser Ziel ist es, dass der Moerser Streichelzoo mit einem guten Konzept, guten Mitarbeitenden und in einer guten und tiergerechten Ausstattung für alle Moerserinnen und Moerser auch langfristig ein Ausflugsziel und ein Ort der Freude und der Erholung für alle Generationen sein wird, schreibt die Vereinsvorsitzende Sandra Punge. Gedacht sei an Tierpatenschaften, ehrenamtliches Engagement und tierpädagogische Angebote, Konzepte gebe es schon einige.

Wer den Förderverein unterstützen möchte, kann sich wenden an Streichelzoo.Moers@gmail.com.