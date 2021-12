Flüchtlingsfamilie sucht dringend eine Wohnung in Moers

Moers. Das Flüchtlingsnetzwerk Moers-Mitte weist auf eine Notlage hin. Die siebenköpfige Familie lebt zurzeit unter prekären Umständen. Wer kann helfen?

Stephan Nies vom Flüchtlingsnetzwerk Moers-Mitte kümmert sich zurzeit um eine siebenköpfige Familie aus Syrien. Er weiß: „Die Familie braucht dringend eine gemeinsame Wohnung, doch das scheint unmöglich zu sein.“

Die Familie möchte namentlich nicht genannt werden. Sie ist in diesem Jahr aus Syrien geflohen. In dem Land herrscht seit zehn Jahren ein Bürgerkrieg, viele Städte sind teilweise zerstört, ein geregeltes Leben ist vielfach nicht mehr möglich. Die Familie ist in diesem Jahr über das Mittelmeer nach Malta und nach Griechenland geflüchtet. Nach jeweils kurzen Aufenthalten dort ging es weiter nach Deutschland. Zuerst war die Familie im sauerländischen Olpe untergebracht, seit drei Wochen lebt sie in Moers.

Zwei getrennte Wohnungen: Die Kinder haben oft Angst

Ihre aktuellen Lebensumstände stellt Stephan Nies als prekär dar: „Die Familie muss sich in einer Flüchtlingsunterkunft auf zwei Wohnungen aufteilen, die Dusche ist im Keller.“ Vor allem bei den jüngeren Kindern würde sich oft Angst einstellen, weil die beiden Wohnungen keine Verbindung zueinander haben. Das jüngste Kind ist drei Jahre alt.

Sorgen bereite der Familie auch der Zustand der Mutter und Ehefrau. Die 35-jährige habe eine Wunde am Bauch, die mehrfach täglich versorgt werden müsse. Damit beim Verbandswechsel keine Infektionen passieren, müsse die Mutter jeweils in den Keller gehen, die Treppen können sie nur unter Schmerzen und mit fremder Hilfe bewältigen.

Zudem steht für die Mutter eine schwere Operation an. Der Termin steht fest, es ist der 12. Januar 2022. Wie es danach weitergeht mit der Frau, sei schwer vorstellbar, wenn keine passende Wohnung für die gesamte Familie gefunden werden könne. Nies: „Sie brauchen dringend eine Wohnung oder ein Haus für die ganze Familie, damit sich die Mutter von der Operation erholen und ihre tägliche Wundpflege betreiben kann. Zusätzlich brauchen sie einen Ankerpunkt, um ihr Leben zu festigen.“

Versuche, eine Wohnung zu finden, sind bisher gescheitert

Dass die Suche nach eine geeigneten Bleibe auf dem Moerser Wohnungsmarkt nicht einfach ist, ist nicht nur Nies klar. Auch die Stadt, berichtet er, habe bereits intensiv versucht, eine Wohnung zu finden, in der die siebenköpfige Familie gemeinsam wohnen kann – bisher ohne Erfolg.

Deshalb hat sich das Flüchtlingsnetzwerk Moers-Mitte an die NRZ gewandt. Wer der Familie in dieser Notlage helfen kann, wendet sich bitte an Stephan Nies, 0151 / 42 10 57 04, E-Mail: sn@netzwerk-mitte-moers-ev.de.

