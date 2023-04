Flüchtlinge in Moers: Stadt stellt Planungen öffentlich vor

Moers. In zwei Moerser Stadtteilen sollen neue Unterkünfte entstehen. Darüber will die Stadt auf zwei Terminen Anfang Mai näher informieren.

Anfang Mai will die Stadt Moers an zwei Terminen ihre Planungen für die Flüchtlingsunterkünfte in den Stadtteilen Schwafheim und Genend vorstellen und Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern beantworten.

Wie die Stadt am Freitag mitteilt, sind alle Interessierten am Dienstag, 2. Mai, 17 Uhr, in den Saal der Freien evangelischen Gemeinde Schwafheim, Düsseldorfer Straße 280, eingeladen. Einen Tag später (Mittwoch, 3. Mai 17 Uhr) findet eine Veranstaltung in der Aula der Regenbogenschule Meerfeld, Hinter dem Acker 70, statt.

Zum Hintergrund: In Schwafheim und Genend plant die Stadt neue Unterbringungseinrichtungen für Geflüchtete für je 200 Personen. Anlass ist, dass die Kapazitäten nahezu erschöpft sind und in den nächsten Wochen und Monaten deutlich mehr Flüchtlinge in Moers erwartet werden. Verschiedene Standorte wurden im Vorfeld geprüft.

Geeignet für je zwei dreigeschossige Wohneinheiten sind Flächen im Bereich Römerstraße/Länglingsweg und an der Otto-Lilienthal-Straße. Nach dem mehrheitlichen Ratsbeschluss im April seien in erster Linie bei Anwohnerinnen und Anwohnern Fragen entstanden. Diese möchte die Stadtverwaltung gerne beantworten und den weiteren Ablauf erläutern.

Eine Anmeldung für die beiden Termine ist nicht erforderlich. Vor Ort stünden an beiden Orten nur wenige Parkplätze zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung.

