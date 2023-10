Flüchtlinge in Moers: CDU wirft Grünen „Sozialromantik“ vor

Moers. Die CDU-Fraktion fordert pragmatische Lösungen und kritisiert die Grünen. Auch Moers brauche eine bessere Unterstützung bei der Unterbringung.

„Pragmatische Lösungen, statt einer realitätsfernen Sozialromantik in der Flüchtlingspolitik“ fordert die CDU-Fraktion Moers und richtet ihren Appell vor allem an die Grünen in NRW, aber auch in Moers. Während die Ministerpräsidenten der Länder mehr Unterstützung vom Bund bei den Flüchtlingskosten und ein schnelleres Asylverfahren für Bewerber ohne Bleibeperspektive fordern, bleibe das Thema Asylrecht für die NRW-Grünen offenbar ein reines Politikum, meint der Moerser CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Gawlik. Er bezieht sich dabei auf Presseberichte, nach denen die Grünen öffentlich vor einem Angriff auf das Asylrecht warnen.

„Dass die NRW-Grünen das Asylrecht offensichtlich mit einer Vehemenz unangetastet verteidigen wollen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir leben in einer Zeit, die eine Anpassung des Systems erfordert“, sagt Gawlik. Die CDU-Fraktion sei sich ihrer humanitären und ethischen Verantwortung bewusst und bekenne sich selbstverständlich zu dem im Grundgesetz festgeschriebenen Recht auf Asyl. Gawlik: „Es kommen aber auch Menschen zu uns, die als geflüchtete Person eben nicht alle Voraussetzungen erfüllen. Mit der aktuellen Haltung, die die Grünen auf Landesebene vertreten, verschließen sie sozialromantisch ihre Augen vor den Problemen, die mit der Flüchtlingspolitik auch hier vor Ort einhergehen. Probleme, die im Zweifel Kommunen wie Moers an ihre Grenze stoßen lassen.“

Es würden Lösungen gebraucht. „Auf kommunaler Ebene haben wir bereits versucht, mithilfe der ,Münsteraner Erklärung’ ein deutliches Signal in der Flüchtlingspolitik zu setzen. Denn auch Moers braucht eine bessere Unterstützung bei der Unterbringung und Versorgung neu ankommender Personen durch EU, Bund und Land. Aber auch die Moerser Grünen haben dagegen gestimmt, sich dieser Erklärung anzuschließen.“ Das verschlimmere die ohnehin immer größer werdende Diskrepanz, meint Gawlik. „Auf der einen Seite haben wir auch Menschen unterzubringen, die keine Bleibeperspektive haben und auf der anderen Seite werden die Möglichkeiten dazu immer knapper.“

