Fiese Masche: Moerserin (83) um viel Geld und Gold betrogen

Moers Eine ältere Dame aus Moers ist Opfer einer Betrügerbande geworden. Wie die dreisten Täter vorgegangen sind und was die Polizei nun rät.

Eine 83-jährige Frau aus Moers ist Opfer von „falschen Polizisten“ geworden. Wie die Kreispolizeibehörde Wesel mitteilt, sollen zwei Männer sollen die ältere Dame angerufen und sich als Polizisten ausgegeben haben. Sie forderten demnach eine „Kaution“ für eine Freundin der Dame.

Die 83-Jährige übergab daraufhin einer ihr unbekannten jungen Frau in ihrer Hofeinfahrt einen Umschlag mit einem mittleren fünfstelligen Geldbetrag und Goldschmuck. Die Abholerin war nach Angaben der Ermittler zwischen 18 und 30 Jahren alt und etwa 160 cm groß.

Moers: „Falscher Polizist“-Masche – Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Betrug

Folgende Hinweise gibt die Polizei zur Prävention: „Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Polizist, Staatsanwalt oder Enkel, Geld von Ihnen fordert. Die Polizei ruft niemals mit der Telefonnummer 110 an! Die Polizei nimmt auch niemals Geld oder Schmuck in Verwahrung! Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn zurück. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Legen Sie nach einem Gespräch immer auf und rufen dann selbstständig die „110“ an. Lassen Sie sich nicht vom Anrufer zu seinem „Kollegen“ weiter verbinden. Lassen Sie sich am Telefon oder an der Haustür nicht unter Druck setzen! Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.“

