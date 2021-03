Eine Blühwiese wollen Fridays for Future und Parents for Future in Neukirchen-Vluyn anlegen.

Klimawoche Tag II FFF will Blühwiesen als „Rettungsinseln“ in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Fridays for Future fordert, dass in Neukirchen-Vluyn mehr gegen das Artensterben getan wir. Jetzt planen die Aktivisten ein konkretes Projekt..

Nach der Verkehrswende beschäftigt sich die Neukirchen-Vluyner Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) am zweiten Tag ihrer Klimawoche mit dem Artensterben. „Wenn wir an Artensterben denken, fällt uns direkt das populäre Beispiel des Eisbären ein“, schreiben Sarah Röhder (18) und Jakob Händler (17). „Doch das Artensterben passiert auch unmittelbar vor unserer Haustür: Die Zahl der Bienen nimmt immer mehr ab. Was muss sich ändern, um dies aufzuhalten?“, fragen sie.

Der Rückgang der Arten sei rasant und habe klare Gründe: Macht und Profit. Ein Großteil der Politiker und Unternehmer denke kurz- statt langfristig, glauben die beiden FFF-Aktivisten. Parkanlagen und Gärten unkrautfrei und pflegeleicht anzulegen, zerstöre große Teile des Lebensraumes von Insekten.

Jakob Händler (17) und Sarah Röhder (18) engagieren sich bei Fridays for Future in Neukirchen-Vluyn. Foto: Foto: FFF

FFF und die örtlichen Parents for Future setzen dem ein konkretes Projekt entgegen: Sie legen am 20. März eine große Blühwiese an. Finanzielle Unterstützung erhalten sie von der Bürgerstiftung, die Stadt stellt das Grundstück zur Verfügung. Für die Tiere werden verschiedene Bereiche angelegt. So soll ein Erdhügel und weitere Lebensräume entstehen, in denen sich Wildbienen wohl fühlen. Zudem bauen die jungen Leute ein „Bienenhotel“ für diverse Insekten.

„Wir würden uns freuen, wenn Sie bei einem Sommerspaziergang bei unserer Blühwiese am Rathaus vorbeischauen und sich dort weiter über das Projekt informieren“, so Sarah Röhder und Jakob Händler an die Adresse der Bürgerinnen und Bürger. Trotz dieser Bemühungen müsse die Politik weitere Maßnahmen gegen das Artensterben vornehmen, etwa das Ausweisen von Naturschutzgebieten. Neukirchen-Vluyn leiste zwar einen Beitrag zum Artenschutz, der jedoch reiche nicht aus: „Wir fordern von der Politik mehr Sensibilität für dieses Thema. Es sollte auf jedem Grundstück etwas gegen das Artensterben unternommen werden!“

Mehr Informationen auf facebook.com /FFF Neukirchen-Vluyn