Durch Corona wird weniger gereist. Aber ist das gut für unser Klima? Fridays for Future Neukirchen-Vluyn gibt die Antwort im 3-Fragen-Interview.

Klimawoche Fridays for Future FFF Neukirchen-Vluyn: „Schreibe deinem Abgeordneten“

Neukirchen-Vluyn. Fridays for Future Neukirchen-Vluyn kritisiert die Klimapolitik. Mit Blick auf die Bundestagswahl sollen die Bürger schon jetzt aktiv werden.

Warum sich Julie Kleine (17) und Lotta Krings (12) bei Fridays for Future (FFF) engagieren? Weil sie die, wie sie anlässlich der Klimawoche von FFF-Neukirchen-Vluyn schreiben, „unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung wütend macht“ und sie ihre Stimmen gegen diese Politik, die Lebensgrundlagen zerstöre, erheben wollen.

Besonders kritisch sehen die Aktivistinnen den „bis 2038 verschleppten Kohleausstieg“: „Solche politischen Beschlüsse können entmutigend sein.“ Doch ihre Wut schlage selten in Frust um, zumal sie an die Bundestagswahlen denken. Dabei könne man seine Stimme für eine echte 1,5 Grad konforme Klimapolitik einsetzen, was bedeute: Kohleausstieg bis 2030 und eine lebenswerte Welt: „Deswegen muss diese Wahl ein Neustart sein. Lasst uns diese Wahl zu einer Klimawahl machen.“ Klimapolitik solle ambitioniert, zielgerichtet, sektorübergreifend und sozial verträglich sein. Julie und Lotta fordern: „Schreibe dem Bundestagsabgeordneten aus deinem Wahlkreis. Der Klimakrise muss Priorität eingeräumt werden.“

Ein Video zur Klimawoche ist zu finden auf nrz.de/moers. Mehr auf facebook.com/ FFF Neukirchen-Vluyn. Plakatdemo am Vluyner Platz am Freitag, 19. März, von 14 bis 18 Uhr.