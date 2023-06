Die Feuerwehr Neukirchen-Vluy veranstaltet an der Lindenstraße in ihrem Gerätehaus eine Spendenparty.

Spenden Feuerwehrparty in Neukirchen-Vluyn: Das kostet ein Glas Bier

Neukirchen-Vluyn. Die freiwillige Feuerwehr veranstaltet eine Spendenparty. Sie sammelt Geld aus einem bestimmten Grund. Diese Band spielt an dem Abend.

„Umsonst und draußen“ lautet das Motto der Spendenparty der freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn am kommenden Samstag, 17. Juni. Los geht die Party um 19 Uhr im Gerätehaus Neukirchen, Lindenstraße 46. Gesammelt wird während der Feier für den Erhalt der Drehleiter. Diese sei in die Jahre gekommen, zeige beispielsweise an manchen Stellen Durchrostungen, die entfernt werden müssen, erklärt Lutz Reimann, Leiter der freiwilligen Feuerwehr. „Der Eintritt ist frei, Geld sammeln wir durch den Verkauf von Essen und trinken“, ergänzt Reimann. Niemand sei verpflichtet, darüber hinaus zu spenden, betont der Feuerwehrleiter, doch jede finanzielle Hilfe sei natürlich willkommen.

Trotz des guten Zwecks für den die Neukirchen-Vluyner Feuerwehr die Feier veranstaltet, achte man auf „moderate Preise“, wie der Feuerwehrleiter sagt. 0,33 Liter Cola oder Wasser kosten 2 Euro, das gleiche Maß an Bier kostet 2,50 Euro. Zudem gebe es Würstchen und Steak vom Grill. Auch hier blieben die Preise auf einem geringeren Niveau. Neben der kulinarischen Verköstigung sorgt die Feuerwehr auch für musikalische Unterhaltung. Von 19 bis 21.30 Uhr spielt die Band „Bop till ya’ drop“. Der Kontakt zu der Musikgruppe sei über Kulturdezernent Rüdiger Eichholz entstanden, so Reimann. Eine ausgewiesene Tanzfläche werde es an dem Abend zwar nicht geben, doch sei im Gerätehaus Neukirchen genügend Platz zum Tanzen.

Die Band „Bop till ya’ drop’“ spielt bei der Feuerwehrparty in Neukirchen-Vluyn

„Und „,Bop till ya’ drop’ wird euch zum Tanzen verführen“, verspricht die Feuerwehr in einer Ankündigung zur Veranstaltung. Der Begriff „Bop“ käme von der Musikrichtung Bebop, heißt es dort. Diese bilde den Ursprung des Modern Jazz. „Ob schnell, verrückt oder langsam schwebend. Da bleibt kein Raum für Stillstand. Jede Hüfte fängt an zu zucken wenn die Musiker von ,Bop till ya’ drop’ anfangen zu grooven und die Rhythmen klingen lassen“, heißt es weiter.

Freuen können sich Besucherinnen und Besucher unter anderem auf Lieder von Little Walter, Lou Reed, Van Morrison, Elvis und J.J. Cale. „Die passende Musik zu dem derzeitigen Wetter“, stellt Feuerwehrleiter Reimann fest. Nach dem Auftritt der Band sei der Abend noch lange nicht vorbei, ab halb zehn wird ein DJ auflegen. „Ich glaube, hinter uns allen liegen schwierige Zeiten und wir wollen an dem Abend einfach mal wieder zusammen Spaß haben“, betont Reimann.

