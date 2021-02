Feuerwehr rettet Hund aus dem eisigen Bergsee in Moers

Die Feuerwehr hat einen Hund gerettet, der auf der Eisdecke des Bergsees in Moers eingebrochen war.

Moers. Trügerische Eisdecke: Ein Hund bricht ins Eis auf dem Bergsee in Moers ein. Bevor die Feuerwehr ihn rettet, spielen sich dramatische Szenen ab.

Wie trügerisch die Eisdecken sein können, hat sich am Donnerstag am Bergsee in Schwafheim gezeigt. Ein Hund war dort auf die Eisschicht gelaufen und etwa fünf Meter vom Ufer entfernt ins Wasser eingebrochen. Die Feuerwehr schildert dramatische Szenen bei ihrem Eintreffen kurz vor 13 Uhr: Mehrere Passanten versuchten demnach vergeblich, mit großen Ästen und zusammengeknoteten Leinen das Tier zu erreichen, um es aus dem Wasser zu ziehen.

Erst die Wehrmänner konnten – ausgerüstet mit speziell für die Eisrettung hergestellten Rettungsanzügen – den Hund retten. Dazu mussten sie direkt in das eiskalte Wasser steigen und den Vierbeiner mit Hilfsmitteln an das sichere Ufer bringen.

Erschwert wurden die Rettungsmaßnahmen durch das sehr steil abfallende Gelände, wie die Stadt berichtet. Anschließend wurde der Hund vor Ort erstversorgt. Die Feuerwehr brachte ihn dann mit der noch unter Schock stehenden, aber erleichterten Besitzerin zum Tierarzt in der Innenstadt.