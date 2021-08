In Neukirchen-Vluyn hat die Feuerwehr einen brennenden Container gelöscht.

Brand Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn löscht brennenden Container

Neukirchen-Vluyn. Kurz nach Mitternacht hat es am Dienstag in Neukirchen-Vluyn gebrannt. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Dienstag hat es in Neukirchen-Vluyn gebrannt. Menschen kamen nicht zu Schaden, die Ursache ist noch unklar, wie die Polizei mitteilt. Demnach brannte gegen 0.40 Uhr an der Wilhelm-Reuter-Allee aus bisher ungeklärter Ursache ein Altkleidercontainer.

Die alarmierte Feuerwehr öffnete den Container und löschte den Brand. Die Polizei in Neukirchen-Vluyn bittet um sachdienliche Hinweis unter der Rufnummer 02845 / 30920.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland