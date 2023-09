Benefiz Feuer-Opfer auf Sardinien: Dieser Mann aus Moers will helfen

Moers. Die Feuer auf Sardinien haben Bachisio Fois traurig gemacht. Jetzt will er helfen: Was er plant und wieso ihn das Schicksal der Insel so bewegt.

Von den verheerenden Waldbränden in diesem Sommer in Südeuropa war auch die Mittelmeerinsel Sardinien betroffen. Mehr als 40 Brände wurden Anfang August gemeldet. Bachisio Fois aus Moers hat das alles sehr aufmerksam verfolgt. Fois ist Italiener, Sardinien war seine Heimat. Jetzt will er helfen.

Besonders stark gewütet haben die Feuer nach übereinstimmenden Medienberichten im Nordosten der Insel. Hunderte Menschen konnten nicht in ihren Häusern übernachten und kamen in Notunterkünfte. Fois schreibt dazu: „Das ist genau in der Region, aus der ich komme, Siniscola. Eine Strecke von über 120 Kilometern, eine Fläche von 20.000 Hektar sind komplett zerstört, ob Felder, Wälder, Tiere oder Anwesen.“

Fois musste nicht lange überlegen: „Ich habe mich entschlossen, eine Benefizveranstaltung zu organisieren.“ Die findet am Samstag, 16. September, 17 Uhr im sardischen Kulturzentrum an der Bismarckstraße 18 in Moers statt. Das Ziel: So viele Spenden für die Opfer der Katastrophe zu sammeln wie nur möglich.

Dafür hat Fois einiges auf die Beine gestellt: „Ich habe einiges an Unterhaltung schon fest im Programm. So kommen die Filieri-Brüder, bekannt aus dem Supertalent, wo sie den 2. Platz erreicht haben, dann kommt eine spanische Flamenco-Pop Band und auch eine italienische Sängerin, Deborah Congia.“ Kinder können ein Feuerwehrauto besichtigen, sich schminken (lassen) und auf einer Hüpfburg toben.

Was mit den Spenden für Sardinien passiert

Der Abend wird von DJ Zandr begleitet. Auf der Speisenkarte steht Traditionelles aus Sardinien wie etwa Spanferkel, Antipasti und andere Leckereien. Die Schirmherrschaft für die Benefiz-Veranstaltung hat Bürgermeister Christoph Fleischhauer übernommen, Sparkassen-Chef Giovanni Malaponti unterstützt Fois ebenfalls.

Jetzt hofft der Moerser auf möglichst großes Interesse an seiner Spenden-Veranstaltung Mitte September. Was mit den Spenden für die von den Waldbränden betroffenen Menschen genau passiert, ist bereits geklärt. Fois will das Geld dem Bürgermeister von Siniscola übergeben. alf

