Feuer in Moers: Rauchmelder löst aus - Nachbarn greifen ein

Moers. Einsatz für die Feuerwehr in Moers: In einer Wohnung an der Liebigstraße war ein Feuer ausgebrochen. Aufmerksame Nachbarn griffen ein.

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Liebigstraße in Moers-Vinn hatte am Samstag ein Adventsgesteck Feuer gefangen. Nachbarn hörten den auslösenden Rauchmelder und riefen die Feuerwehr. Die Bewohner waren nicht zu Hause.

Feuer in Moers: Bewohner bringen sich in Sicherheit

„Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich alle übrigen Bewohner der insgesamt 8 Wohneinheiten vor dem Gebäude in Sicherheit“, teilt die Feuerwehr per Pressemitteilung mit. Die Einsatzkräfte stellten in der Wohnung im ersten Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung fest: Ein Adventsgesteck brannte. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung gelüftet. Kurzfristig musste die Liebigstraße laut Feuerwehr voll gesperrt werden.

„Durch die installierten Rauchmelder und umsichtiges Handeln der Bewohner konnte hier schlimmeres verhindert werden“, erklärt die Feuerwehr Moers. (ck)

