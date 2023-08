Moers: Feuer in Dachgeschoss-Wohnung - Polizei ermittelt

Moers. In Moers hat es ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung gegeben. Die Bewohner, eine dreiköpfige Familie, hatten Glück im Unglück.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montag eine Dachgeschosswohnung auf der Straße An der Sandkull in Moers in Brand geraten. Laut Polizei lebte dort eine dreiköpfige Familie, die zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause war. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur möglichen Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort.

Laut Polizei entstand Gebäudeschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Andere Wohnungen und Gebäude waren nicht betroffen.

