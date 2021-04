In Kamp-Lintfort hat es am Dienstagmorgen gebrannt (Symbolbild).

Brand in Kamp-Lintfort Feuer in Kamp-Lintfort: Polizei glaubt an Brandstiftung

Kamp-Lintfort. Am Dienstag bemerken Anwohner in Kamp-Lintfort Rauch in einem Haus. Die Feuerwehr findet die Ursache schnell, die Polizei geht von Vorsatz aus.

In einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Anwohner hatten gegen 6.20 Uhr Rauch gesehen. Die Feuerwehr stellte dann einen brennenden Kinderwagen im Hausflur neben der Eingangstür fest und löschte ihn.

Die Bewohner evakuierte die Feuerwehr. Verletzte gab es bei dem Brand keine, Gebäudeschaden ist ebenfalls nicht entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei davon aus, dass Unbekannte das Feuer vorsätzlich legten und nahm bereits vor Ort die Ermittlungen auf. Hinweise bitte an die Polizei: 02842 /9340.