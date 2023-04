Feuer in Kamp-Lintfort: Kinder beobachten Verdächtige

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort löscht die Feuerwehr einen Flächenbrand. Die mutmaßlichen Brandstifter flüchten mit einem weißen Wagen. Hinweise willkommen.

Am Mittwoch gegen 19.20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in Kamp-Lintfort zu einem Brand an der Rayer Straße / Norddeutschlandstraße aus. Rund 300 Quadratmeter des dort ansässigen Laub- und Buschwerks war betroffen, Bäume oder größere Sträucher jedoch nicht.

Zwei 13-jährige Kinder vor Ort gaben an, dass sie drei Unbekannte beim Legen des Feuers beobachtet hätten. Diese hatten sich anschließend mit einem weißen Audi in unbekannte Richtung entfernt. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 / 9340.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland