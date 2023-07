Polizei Festnahme am Flughafen Dortmund: Moerserin (42) in U-Haft

Moers. Die Flughafen-Polizei hat die Reisepläne einer Frau aus Moers durchkreuzt. Statt nach Georgien ging es für sie in Haft. Warum sie gesucht wurde.

Ihre geplante Flugreise nach Kutaisi in Georgien konnte eine Frau aus Moers nicht antreten, stattdessen endete die Reise für die 42-Jährige in U-Haft. Wie die Bundespolizei am Dienstag, 11. Juli, mitteilt, ist die Frau am Abend des Vortages am Flughafen Dortmund festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hatte bereits nach der Frau fahnden lassen.

Während der Grenzkontrolle vor der Ausreise ermittelten die Bundespolizisten, dass bereits per Haftbefehl nach der Frau gesucht wird. Im April 2022 sei die Gesuchte einer Hauptverhandlung wegen Diebstahls vor dem Amtsgericht Merzig unentschuldigt ferngeblieben. Aufgrund ihrer bisherigen Vorstrafen müsse sie, im Falle einer Verurteilung, mit einer nicht unerheblichen Strafe rechnen, so die Polizei.

Nach der Festnahme wurde die Moerserin von Beamten der Polizei Dortmund in Gewahrsam genommen, wo sie am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

