Stella-Louise Göke singt am Sonntag in der Stadtkirche.

Moers. Der Advent ist der Ausgangspunkt für ein besonderes Konzert in der Stadtkirche – nicht das einzige Projekt der Gemeinde für die Weihnachtszeit.

Festkonzert zum 1. Advent in der Stadtkirche Moers

Die Stadtkirchengemeinde lädt am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, 17 Uhr zum Festkonzert in die Stadtkirche Moers. Damit beginnt ein ganzer Veranstaltungsreigen. Zum dritten Mal wird es an allen Werktagen, jeweils um 18.30 Uhr, abseits vom Trubel auf dem Weihnachtsmarkt, halbstündige Adventsandachten mit vielen Gelegenheiten zum Mitsingen geben.

„Maria, hast Du gewusst, dass dein Sohn einmal übers Wasser gehen wird?“ Man muss kein Christ sein, um die Geburt eines Kindes als ein Wunder zu erleben und immer verbinden sich mit jedem neuen Erdenkind Hoffnungen, Sehnsüchte und Erwartungen der Eltern. Jedes Kind, jedes Geschöpf, jede Pflanze ist einzigartig: Dieser Gedanke zieht sich durch das ganze Festkonzert zum Advent, das in diesem Jahr vom Chor Pianoforte unter der musikalischen Leitung von Ernst Ickler gestaltet wird.

Wer mit dem Auto kommt, sollte rechtzeitig losfahren

Für Sarah Bouwers, die einer anderen Verpflichtung nachkommen muss, springt Stella-Louise Göke ein. Sie kommt in dieser Woche noch schnell für eine Probe nach Moers, eigentlich ist sie gerade mit dem Düsseldorfer Musiktheaterensemble Theater der Klänge mit der Aufführung „Das Lackballett“ des Bauhausmeisters Oskar Schlemmer auf Tournee.

Die Veranstalter wollen am Sonntag das Adventskonzert gemeinsam mit dem Publikum feiern. Natürlich wird es wieder Gelegenheit geben, mitzusingen, Einlass ist ab 16 Uhr. Die Parkplätze am Kastellplatz stehen diesmal nicht zur Verfügung, dort steht der Moerser Weihnachtsmarkt und lädt vor und nach dem Konzert zu einem Bummel ein. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang wird, wie immer, um eine freiwillige Spende für die Künstler gebeten.