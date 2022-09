Fest zum Weltkindertag: Kamp-Lintfort feiert die Kleinen

Auch während der Landesgartenschau 2020 wurde der Weltkindertag in Kamp-Lintfort gefeiert (Archivbild).

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintfort lädt zum Fest in den Zechenpark ein. Anlass ist der Weltkindertag. Dieses Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher.

„Alle Kinder haben Rechte!“ lautet das Motto am Sonntag im Zechenpark. Wie schon 2020 feiert die Stadt auch 2022 den Weltkindertag am 20. September und lädt bereits am 18. September, 14 bis 18 Uhr, zum Fest auf den Quartiersplatz ein.

Neben einem Bühnenprogramm sind unter anderen die Polizei, der Verein Klartext für Kinder und das grüne Klassenzimmer vor Ort – für eine medizinische Versorgung der Kuscheltiere durch die Teddyklinik ist ebenfalls gesorgt.

