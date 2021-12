Die Eishalle in Moers ist in den Weihnachtsferien geöffnet.

Freizeit Ferienvergnügen in Moers – so öffnen Bäder und Eissporthalle

Moers. In den Weihnachtsferien kann man in Moers Hallenbäder und Eissporthalle besuchen. Für junge Eissportfans sind besondere Veranstaltungen geplant.

Sport- und Freizeitspaß bei jedem Wetter – wer in den Weihnachtsferien etwas für die Fitness tun will oder einfach Spaß im Wasser und auf Eis haben möchte, findet in den Sport- und Bädereinrichtungen der Enni in Moers Abwechslung, verspricht das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Das Ferienprogramm wirkt dabei auf die Öffnungszeiten in der Eishalle und den beiden Moerser Hallenbädern. So gibt es im Sportpark Rheinkamp in beiden Ferienwochen auch montags ab 6.30 Uhr das Frühschwimmangebot.

Zudem öffnet das Bad montags bis freitags jeweils von 17 bis 21.30 Uhr. An Heiligabend, Silvester, am Neujahrstag und an den beiden Weihnachtsfeiertagen bleiben der Rheinkamper Sportpark und auch das Aktivbad im Solimare geschlossen. Da in den Ferien keine Kurse und kein Schul- und Vereinsschwimmen im Aktivbad stattfinden, hat es an allen übrigen Tagen bis zum 9. Januar von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Den Termin für die Eisdisko schon jetzt vormerken

Auch auf das Angebot in der Moerser Eishalle wirken die Schulferien. Zwar ist die Halle an Heiligabend, Silvester, Neujahr und den beiden Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Bis auf freitags freut sich die Enni-Eiswelt aber von 10 bis 17 Uhr durchgehend auf Besucherinnen und Besucher. Am Freitag, 7. Januar, ist die Eiswelt ab 10 Uhr geöffnet. Hier gibt es an diesem Tag zu der traditionell von 17 bis 21 Uhr stattfindenden Eisdisko von 13 bis 16 Uhr auch die sogenannte Winterferien-Kinderparty, die ebenfalls zusätzlich am Montag, 27. Dezember, stattfindet. Dabei stellt der GSC Moers auch sein vielfältiges Eiskunstlauf- und Eishockey-Angebot vor.

Bei aller Freude: In allen Einrichtungen wirken weiterhin Corona-Schutzmaßnahmen. So kann Enni weiter nur eine begrenzte Anzahl an Personen hineinlassen. Zudem gilt weiter die 2-G-Regel: Die Besucher müssen somit geimpft oder genesen sein. Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 17 Jahren sind davon befreit. Die Zutrittsregeln richten sich immer nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und können sich daher auch kurzfristig ändern.

Eintrittskarten und stets aktuelle Informationen gibt es unter www.enni.de.

