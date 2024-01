Ferienspiele Kamp-Lintfort: Anmeldung startet - alle Infos

Die Ferien liegen zwar noch in weiter Ferne, aber anmelden sollte man die Kinder jetzt für die Ferienspiele in Kamp-Lintfort.

Kamp-Lintfort Drei Träger bieten in den ersten drei Sommer-Ferienwochen Spiel und Spaß für Kinder von 6 bis 11 Jahren an. Was Eltern zum Angebot wissen müssen.

Es scheint noch so lange hin zu sein, aber der Sommer kommt bestimmt. Und damit die Ferien und die Ferienspiele. Die sind in Kamp-Lintfort immer schnell ausgebucht. Also sollten sich Interessenten den 6. Februar dringend vormerken. Denn dann sind Anmeldungen in den jeweiligen Einrichtungen möglich.

In den ersten drei Wochen der Sommerferien - vom 8. Juli bis 26. Juli - laufen die Ferienangebote für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren. Drei freie Träger in Kooperation mit der Stadt Kamp-Lintfort sind beteiligt: die Kleine Offene Tür der Gemeinde St. Josef im Gestfeld, die evangelische Kirchengemeinde Lintfort und der Stadtsportverband. bund.

Barzahlung bei Anmeldung

Die Kinder werden in den Einrichtungen von montags bis freitags in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr in Gruppen von jeweils etwa 10 Kindern betreut. Mit der Anmeldung ist der Teilnahmebeitrag in Höhe von 45 Euro je Kind bar zu entrichten, eingeschlossen sind dabei die Kosten für Verpflegung, Materialien und Ausflüge für die Zeit der Veranstaltung. Bei mehreren Kindern je Familie entfällt ab dem 3. Geschwisterkind der Teilnahmebeitrag.

Die Angebote der drei freien Träger haben jeweils einen thematischen Schwerpunkt. Sammelanmeldungen sind nicht zulässig, wie es in einer Mitteilung heißt. Nach Rücksprache könne jedoch je Familie eine bevollmächtigte Person die Anmeldung vornehmen.

Ferien mit viel Fantasie und Kreativität

Das Angebot der KOT der katholische Kirchengemeinde St. Josef: Beim Ferienspaß der Kleinen Offenen Tür im Gestfeld werde den Teilnehmenden ein ereignisreiches Programm geboten, heißt es. Der Schwerpunkt dieses Angebots ist Fantasie und Kreativität. Und der sollen die Kleinen mit ein bisschen Anleitung durch Betreuer freien Lauf lassen. Fußball, freies Spiel, Basteln, Actionbound (App-gestützte Schnitzeljagden), Geocaching und viele andere Aktivitäten gehören zum täglichen Ferienprogramm dazu. Darüber hinaus werden Ausflüge in die nähere Umgebung angeboten.

Das Besondere: Eine Betreuung ab 8 Uhr ist möglich, dafür entstehen aber zusätzliche Kosten. Anmeldungen für diese Feriensiele werden am Dienstag, 6. Februar, um 19 Uhr in der „Kleinen Offenen Tür“, Rundstraße 114, entgegengenommen.

Entspannte Kinonachmittage gehören dazu

Das Angebot der evangelischen Kirchengemeinde Lintfort: Spiel und Spaß stehen in den Ferien im Vordergrund bei der evangelischen Kirche Lintfort. Montags bis freitags kommen die Kinder von 10 bis 17 Uhr im Paul-Schneider-Haus zusammen, um den Tag mit einem bunten Programm zu füllen. Sportaktionen, Bastelaktionen, großartige Ausflüge und entspannte Kinonachmittage werden angeboten, geht aus der Mitteilung hervor. Die Anmeldung findet am 6. Februar ebenfalls um 19 Uhr im Paul-Schneider-Haus, Friedrich-Heinrich-Allee 22, statt.

Sport ist so viel mehr als nur Fußball

Das Angebot des Stadtsportverbands: Klar, wo hier der Schwerpunkt liegt. In den Räumlichkeiten der Ebertschule bietet der Verband die „Erlebniswelt Sport, Spiel und Gestalten“ an. Dabei kommt auch der noch relativ neue Schulhof dem Thema entgegen. Viele Angebote von Sportvereinen finden auch Berücksichtigung - nicht nur Fußball, sondern auch beispielsweise Bogenschießen, Poolbillard oder Tischtennis - und werden zum Teil außerhalb auf den Sportanlagen der Vereine durchgeführt. Der Ferienspaß in der Ebertschule ist mit um die hundert teilnehmenden Kindern das größte Angebot in Kamp-Lintfort. Die Bewegung von Kindern ist ein wesentliches Ziel der Aktion Ferienspaß. Neben einer Vielzahl von Spiel-, Bastel- und Gestaltungsaktionen können die Kinder hier viele Sportarten spielerisch kennenlernen und ausprobieren. Darüber hinaus sind Tagesausflüge in die nähere Umgebung geplant, heißt es.

Anmeldungen dazu werden am Dienstag, 6. Februar, ebenfalls um 19 Uhr in der Mensa der Ebertschule, Auguststraße 109, entgegengenommen.

Mehr Infos gibt es bei Manfred Klessa, m.klessa@t-online.de

