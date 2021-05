FDP Neukirchen-Vluyn will ein Umdenken in der NRW-Regierung

In Kamp-Lintfort wehrt sich die IG Dachsbruch. Auch in Neukirchen-Vluyn gründet sich eine Bürgerinitiative.

Neukirchen-Vluyn. Die FDP in Neukirchen-Vluyn will gemeinsam mit anderen politischen Vertretern Kiesabbau in der Stadt verhindern. Die CDU bekommt eine Einladung.

Die FDP bekräftigt ihre Ablehnung zum Kiesabbau. Man habe sich mit den anderen politischen Vertretern in der Stadt einstimmig gegen die Pläne zum Kiesabbau auf den Flächen in Neukirchen-Vluyn ausgesprochen. Eine weitere Verfolgung dieser Pläne halten sowohl Ratsfraktion, aber auch Stadtverband für eine Missachtung des öffentlichen Interesses. Ein Umdenken in den Planungen sei erforderlich.

Aus diesem Grund habe die FDP Gespräche mit anderen Verbänden innerhalb des Kreises aufgenommen, um die Pläne zu verhindern. „Unser Ziel ist es, dass sich der Kreis und die darin befindlichen Orts- und Stadtverbände geschlossen gegen die Pläne zum Kiesabbau stellen. Die ersten Gespräche werden in den nächsten Tagen folgen“, sagt Fraktions- und Stadtverbandsvorsitzender Christian Sluiters.

Die Freien Demokraten halten ein gemeinsames Handeln gegenüber der Landesregierung für wichtig. Sluiters: „Unsere Parteifreundinnen und Parteifreunde sind Mitglied im Landtag und stellen mit der CDU die Landesregierung. Wir hoffen, dass wir durch ein geschlossenes Auftreten eine Änderung erwirken können, und die Pläne nicht umgesetzt werden.“ Man begrüße auch die Gründung der Bürgerinitiative, die dem Thema nochmals einen Aufmerksamkeitsschub verleihe.

„Wir laden aber auch die CDU-Verbände vor Ort ein, sich an einem geschlossenen Widerstand zu diesen Plänen zu beteiligen. Immerhin ist auch die CDU Mitglied der Landesregierung“, erklärt Sluiters.

Die FDP hält den Eingriff in die Natur durch den Kiesabbau für gravierend und schädigend. Es gebe keine plausible Erklärung für die Umsetzung. Die wirtschaftlichen Interessen deckten sich nicht mit den Bedarfskalkulationen, in diesem Fall genieße der Schutz von Flora und Fauna einen höheren Stellenwert. Es gebe wenige Eingriffe in die Natur, die einen so großen Schaden anrichten wie die Kies- und Sandindustrie. Der Rohstoff müsse nachhaltiger und effizienter genutzt und gefördert werden.

