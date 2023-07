FDP Neukirchen-Vluyn: Was passiert mit dem Heizungsgesetz?

Neukirchen-Vluyn. Das Gebäudeenergiegesetz ist noch nicht verabschiedet, die FDP Neukirchen-Vluyn lädt zum Gespräch. Zu Gast ist einer, der die Pläne gut kennt.

Am Donnerstag, 27. Juli, 18.30 Uhr lädt der FDP-Ortsverein Neukirchen-Vluyn zu einer Diskussion über das noch nicht verabschiedete Gebäudeenergiegesetz (GEG) ein. Zu Gast im Restaurant Cucina Italiana da Giovanni am Golfclub Niep, Bergschenweg 71, ist dann Olaf in der Beek, klimapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion.

„Wir freuen uns auf eine Veranstaltung mit einem hochkarätigen Gast, der bei der Ausarbeitung des GEG mit am Tisch saß und somit Informationen aus erster Hand liefern kann und für einen Austausch zu dem Thema bereitsteht“, erklärt die Neukirchen-Vluyner FDP Vorsitzende Alina Kühnel in einer Mitteilung.

„Neben unserer politischen Tätigkeit versuchen wir auch unseren Mitgliedern, aber auch allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern in Neukirchen-Vluyn echte politische Mehrwerte zu liefern. Ich denke, dass ein solch exklusiver Informationsabend ein wunderbarer Mehrwert ist“, so Kühnel weiter.

In den letzten Wochen und Monaten sei wohl kein Thema so stark und emotional diskutiert worden wie das geplante Gebäudeenergiegesetz, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach einem Ursprungsplan der Grünen seien noch Anpassungen gefolgt, dann seien lange Verhandlungen gefolgt, um, so die FDP, Verbesserungen zu erwirken.

Nun hat das Bundesverfassungsgericht die geplante Abstimmung über das Gesetz gestoppt. Es soll jetzt nach der Sommerpause verabschiedet werden. „Wir laden alle Neukirchen-Vluynerinnen und Neukirchen-Vluyner zu einem gemütlichen Abend mit spannenden, aktuellen, politischen Themen ein und freuen uns, Sie möglichst zahlreich begrüßen zu dürfen“, stimmt auch Kühnels Stellvertreter Arne Czerwinski in der Mitteilung auf die Veranstaltung ein.

