FDP Neukirchen-Vluyn kritisiert das Aus am Neukircher Feld

Neukirchen-Vluyn. Das Fraktionstrio aus CDU, Grünen und NV Auf geht’s hat ein neues Gutachten zum Neukircher Feld erstellen lassen. Die FDP überzeugt das nicht.

Die FDP bleibt auch nach der Präsentation des neuen Gutachtens durch die Fraktionen von CDU, Grünen und NV Auf geht’s bei ihrer kritischen Haltung zum Aus der Planungen auf dem Neukircher Feld. Nachdem das Gutachten „endlich den Weg zu allen Fraktionen gefunden“ habe, bleibe die Ratsfraktion dabei, „dass die Risiken und verlorenen Chancen bei einer Rückabwicklung des Kaufvertrags mit der RAG MI zu mehr Schaden als Nutzen führen würden“, teilt der Fraktionsvorsitzende Christian Sluiters mit.

Der Fraktion seien speziell durch den Auftraggeber Zitate aus dem Gutachten untersagt, kritisiert Sluiters: „Dass uns die Möglichkeit zur vollständigen Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf das Neukircher Feld genommen wird, ist zwar schade, aber zeigt lediglich, dass einige Fraktionen im Stadtrat nicht mit offenen Karten spielen möchten, wenn es Interpretationsspielräume gibt.“

Es gebe in Neukirchen-Vluyn an vielen Stellen weiterhin hohen Bedarf an Wohnraum. Auch weitere Bauprojekte wie auf dem Neukirchener Ring reichten nicht aus. Nicht nur sozialer Wohnungsbau sei ein Problem, sondern ebenso, wenn Familien kein Haus mehr zur Altersvorsorge oder als schönes Zuhause fänden. Sluiters: „Auf dem Neukircher Feld sollte beides entstehen.“ Die Stadt hätte für die Gesamtsituation im Haushalt einen Puffer aufbauen können, um Vorhaben voranzutreiben, die gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Vorteile geboten hätten, sagt Sluiters.

Was CDU, Grüne und NV Auf geht’s anstrebten, sei der Tausch von potenziellen Chancen gegen mögliche Rechtsstreitigkeiten, die je nach Auffassung von Richtern ein offenes Ergebnis zur Folge hätten, sagt der FDP-Chef: Das Resultat wären dann ggf. Schadenersatzansprüche. Sluiters: „Die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden und die wir ebenfalls der Verwaltung anlasten, ist die womöglich weit unter Wert datierte Abgabe der entsprechenden Fläche.“ Man müsste aber größtmöglichen Nutzen für Bürgerinnen und Bürger realisieren.

„Dass sich Fraktionen dazu berufen sehen, mit aller Macht ein Bauvorhaben zu verhindern, ist mit Sicherheit legitim, aber verfehlt deutlich das Bürgerinteresse“, sagt Christian Sluiters. In Zukunft gelte es, solche Situationen zu vermeiden. Hier appelliert die FDP an die Verwaltung, dass „solche Missgriffe in der kommunalen Stadtentwicklung bereits im Vorfeld ausgeräumt werden“. Man sehe Bürgermeister Ralf Köpke in der Pflicht, heißt es. Inwieweit der ehemalige Bürgermeister Harald Lenßen für die mangelnde Aufklärung zum Neukircher Feld verantwortlich sei, müsse an anderer Stelle geprüft werden, heißt es abschließend vonseiten der FDP. (sovo)