FDP Neukirchen-Vluyn: Kein Gespräch mit Rassisten

Neukirchen-Vluyn. Die FDP Neukirchen-Vluyn lehnt jedes Gespräch mit Rassisten ab und will „keinen Fußbreit“ nach links machen, sagt die neue Parteiführung. .

Die FDP hat einen neuen Vorsitzenden. Auf dem Parteitag wurde jetzt Christian Sluiters gewählt. Sein Stellvertreter ist André Landskron. Benjamin Lampmann, der soeben eine Firma gegründet hat und deshalb für den Chefposten nicht mehr kandidierte, wurde zum Schatzmeister gewählt.

Einen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl im Herbst stellten die Liberalen nicht auf. „Machen wir uns nichts vor, die FDP in Neukirchen-Vluyn ist eine kleine Partei, und so weit sind wir noch nicht“, sagte Christian Sluiters (44), der Betriebsleiter auf einer Offshore-Plattform ist, in seiner Parteitagsrede. Ziel müsse sein, dass man wieder den Fraktionsstatus im Stadtrat erreicht und sozialliberale Politik vorantreibt.

Die FDP in Neukirchen-Vluyn hat sich noch nicht festgelegt, welchen Kandidaten sie unterstützt

Welchen Bürgermeisterkandidaten die Liberalen unterstützen werden, ist noch offen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt Sluiters aus: „Es wird niemals Gespräche mit den Rassisten der AfD geben, denn wer sich rassistisch äußert, ist ein Rassist“, erklärte Sluiters. Die FDP werde zudem „keinen Fußbreit nach links“ machen, weil es „keinen menschlichen Sozialismus“ gebe.

Anführer der Reserveliste und damit Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl ist André Landskron. Auf den weiteren Plätzen kandidieren Christian Sluiters, Benjamin Lampmann, Henry Polenk und Michael Kaiser. Norbert Gebuhr, der die FDP viele Jahre im Rat der Stadt vertreten hat, kandidiert aus Altersgründen nicht mehr.