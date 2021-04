Fast 4 Millionen Euro für Freizeitpark Moers und Meerbeck

Moers. Gute Nachricht für die Stadt Moers: Sie kann für 2021 mit fast vier Millionen Euro für zwei Projekte aus Mitteln der Städtebauförderung rechnen.

Mit 3,32 Millionen Euro fördern das Land NRW, der Bund und zu einem kleinen Teil die Europäische Union den Umbau des Freizeitparks. Dort soll, wie berichtet, anstelle des Sees eine Wasserfläche mit einem Durchmesser von rund 30 Metern entstehen. Geplant ist ein so genannter „Wasserwandler“, eine kreisrunde, auf einen Mast montierte Pergola, die fünf Meter über der Riesenpfütze schwebt und Wasser mal als Dusche, mal als Film oder Nebel abgibt.

Vorgesehen ist zudem eine Plaza für kleinere Veranstaltungen sowie mit Stellplätzen inklusive Wasser- und Stromanschlüssen für Foodtrucks oder mobile Kaffeebuden. Auch ein Skaterpark wird in diesem Bereich gebaut. Der Umbau soll noch in diesem Jahr beginnen. Die angekündigte Summe deckt 80 Prozent der Gesamtkosten.

Mit 578.000 Euro unterstützt das Förderprogramm Planungen für Meerbeck. Dabei soll ein städtebauliches Konzept für den Bereich zwischen Marktplatz, Zwickauer Straße und Jahnstraße in Meerbeck entwickelt werden. So soll überlegt werden, wie der Wochenmarkt gestärkt werden kann, ob etwa eine Teilbebauung der Fläche sinnvoll sein und was an die Stelle lange leerstehenden Gewerberäume treten könnte.