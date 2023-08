Fashion Outlet Neukirchen-Vluyn: Rabattaktion zum Jubiläum

Neukirchen-Vluyn. Seit 50 Jahren betreibt Holger Wanders das Harders Fashion Outlet. Warum er seinen Standort in Neukirchen-Vluyn jeder Großstadt vorziehen würde.

Es waren zwei modebegeisterte junge Männer, die im September vor 50 Jahren das Herrenausstatter-Geschäft Harders an der Neustraße in Moers gründeten: Rainer Wanders und Gerhard Hartschen. „Da war ich erst 23 Jahre“, erinnert sich Wanders. Am heutigen Firmensitz Harders Fashion Outlet an der Hochstraße in Neukirchen-Vluyn blickt man in diesen Tagen auf ein halbes Jahrhundert im Dienst der Mode zurück – und feiert das Jubiläum mit einer Rabattaktion.

Eigentlich ist Rainer Wanders gelernter Werbefachmann. Doch damals, während der Ausbildung, jobbte er nebenher bei einem Herrenausstatter in Krefeld. „Da hab ich jeden Samstag im Verkauf ausgeholfen“, berichtet er. Und dabei entdeckte er auch seine große Liebe zur Mode. Dann, nach nur drei Jahren im Beruf als Werbeassistent, machte er sich mit dem Freund als Herrenausstatter in Moers selbstständig. Harders, der Firmenname setzt sich aus den Namen der Gründer zusammen.

Einzelhändler aus Neukirchen-Vluyn: „In der Stadt kann man nicht mehr mithalten“

Im Laufe der Jahre kamen Filialen in Duisburg, Krefeld, Dinslaken und Kleve hinzu. „Leider starb mein Freund 2001“, erklärt Wanders. In der Folge gab er die Filialen auf und ließ sich mit einer neu gebauten Halle vor 23 Jahren an der Hochstraße, Ecke Neukirchener Ring nieder. Dort führt man seither neben der Herrenmode auch Textiles für die Dame. „In der Stadt kann man mit einem kleinen Laden heute nicht mehr mithalten“, weiß Wanders.

Auf gut 700 Quadratmetern Verkaufsfläche wird der Kundschaft heute ein Sortiment aus sechs namhaften Herstellern geboten, dies in 30 Konfektionsgrößen. „Unser Spezialgebiet sind Herrenanzüge. Davon halten wir 700 bis 800 vor.“ Darüber hinaus sei man ein Vollausstatter. „Wir haben alles, von der Socke bis zum Mantel“, schildert der Inhaber. Durch die Größe des Ladens könne man zudem im Schnitt 15 bis 20 Prozent preiswerter sein als manch anderer Mitbewerber. Die männliche und weibliche Kundschaft umfasse alle Altersstufen, von 18 bis 80.

Harders Fashion-Outlet: Rabattaktion und kein Gedanke ans Aufhören

Wanders ist gebürtiger Neukirchen-Vluyner und erst seit ein paar Jahren in Schwafheim wohnhaft. „Ich bin an der Blumenstraße in Neukirchen aufgewachsen, später zum Stursberg-Gymnasium gegangen“, erzählt er. Umtriebig sei er schon immer gewesen. „Ich war Leichtathlet, habe Fußball, Handball und Tennis beim SV Neukirchen gespielt…“ Heute spiele er intensiv Golf, habe auf über 400 Plätzen in aller Welt mit Erfolg Turniere bestritten, er fahre ausgiebig Ski, er radele, koche und reise wann immer es gehe. Kein Wunder: Für den Ruhestand habe er keine Zeit, sagt Wanders. Einige Jahre mache er sicher noch im Geschäft, denn er habe ein tolles Team im Rücken.

Das Harders Fashion Outlet an der Hochstraße 41 beschäftigt acht Mitarbeiter. Das Geschäft ist donnerstags und freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Über den gesamten Jubiläumsmonat September hinweg wird es für die Kundinnen und Kunden eine Rabattaktion geben.

