Familienzentrum Kamp-Lintfort: Einbrecher beschädigen Laube

In Kamp-Lintfort sucht die Polizei nach einem Einbruch Zeugen (Symbolbild).

Kamp-Lintfort. In der Nacht suchen Einbrecher eine Laube am Familienzentrum in Kamp-Lintfort heim. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen.

Unbekannte sind in eine Gartenlaube eines Familienzentrums der Stadt Kamp-Lintfort eingebrochen. Sie beschädigten beide Türen der Laube, die sich an der Vinnstraße befindet. Einige Holzbretter der Türen und Spielgeräte, die in der Laube abgestellt waren, lagen vor der Gartenlaube.

Die Einbrecher waren in der Zeit zwischen dem vergangenen Sonntag, 8 Uhr,und Montag, 7.20 Uhr, aktiv. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 /9340 in Verbindung zu setzen.