Familienstreit in Moers: Mann tritt und bespuckt Polizisten

Moers. Weil ihr Bruder ihre Wohnung nicht verlassen wollte, hat eine Moerserin die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, eskalierte die Situation.

Ein Familienstreit in Moers endete am Samstag mit einem Angriff auf Polizisten. Wie die Kreispolizeibehörde in Wesel am Montag mitteilt, hat sich ein 39-Jähriger aus Münster geweigert, die Wohnung seiner Schwester zu verlassen. Weil sich dieser unter Einfluss von Alkohol unangemessen benommen haben soll, rief die Moerserin die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, leistete der Mann Widerstand und trat einem Polizisten gegen das Schienbein. Als die Polizei ihn fixierte, spuckte der 39-Jährige einem Beamten ins Gesicht. Ferner kam es zu Beleidigungen, so die Polizei.

Der renitente Münsteraner sollte seinen Gemütszustand anschließend in einer Zelle der Polizeiwache Moers beruhigen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland