Familienfest am 1. Mai in Moers: Was alles geplant ist

Moers. Die Vereine eines Moerser Stadtteils und der DGB machen gemeinsame Sache. Die Caritas Kicker haben eine ganz besondere Maschine dabei.

Am 1. Mai gibt es in Moers nicht nur eine Kundgebung, sondern auch ein Familienfest. Auf dem Saarplatz im Stadtteil Meerbeck ist den ganzen Tag über viel los. Das Programm stellten am Dienstag Gewerkschaftler und Meerbecker Vereine vor.

„Wir sind froh, wieder mit der Meerbecker Werbegemeinschaft zusammenarbeiten zu können“, sagt Frank Thon, im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Sekretär am Niederrhein. Die Freude dürfte auf Gegenseitigkeit beruhen, denn beide zusammen stellen ein Programm zusammen, das weit über sonst übliche Maikundgebungen hinausgeht.

Maikundgebung

Die Aktionen starten am 1. Mai um 10.30 Uhr mit einem interreligiösen Gebet, das Ursula Weinbrenner organisiert hat. Ab 11 Uhr reden Karina Pfau (DGB Moers), Bürgermeister Christoph Fleischhauer und – als Hauptredner – der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Jan Dieren. Bundesweit stehen die Maikundgebungen dieses Jahr unter dem Motto „ungebrochen solidarisch“.

Das Thema greift auch Dieren auf. Bei ihm geht es unter anderem um die Bedeutung von Solidarität auch in der Krise, um eine Vermögenssteuer, um Streiks und Gewerkschaften und um die Zukunft von Mitbestimmung in Betrieben, wie er am Dienstag mitteilte. Nach soviel politischer Kundgebung ist Entspannung angesagt.

Familienfest

Um 12.30 Uhr stellt die Karnevalsgesellschaft Lusticana den Maibaum auf: Quasi der inoffizielle Startschuss für das Familienfest am Nachmittag. Die Liste mit allen Angeboten füllt weit mehr als eine DIN-A4-Seite. Neben vielen gastronomischen Angeboten, zum Beispiel vom Meerbecker Michael Zajuntz und einem Weinstand wird viel geboten.

Die Caritas-Kicker sind mit einer „Fußball-Schuss-Geschwindigkeits-Messmaschine“ vertreten, was sicher nicht nur Fußballfans auf den Plan rufen wird. Mit Rüdiger Eichholz vom Verein „Kulturprojekte Niederrhein“ können Interessierte Druckgrafiken erstellen, Porenbetonsteine kunstvoll bearbeiten und aus Paletten Möbel bauen.

Mit Ständen sind unter anderem der MSV, das Awo-Jugendzentrum Kaktus, Kirchen und der Internationale Kulturkreis Moers vertreten. Das Moerser Arbeitslosenzentrum (MALZ) bietet einen Energiecheck an. Und natürlich ist auch das Stadtteilbüro vertreten. Denn in Meerbeck tut sich ‘was, wie Wolfgang Möbest vom MSV weiß: „Der Abriss des Rheinpreussenstadions wurde schnell vollzogen, wir möchten beim Fest auf den sozialen Faktor des Sports hinweisen.“

Und sonst?

Die Kinder der Uhrschule haben in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienstleister SCI:Moers schon gebastelt. Ihre tollen Arbeiten zum Motto „ungebrochen solidarisch“ sind auf dem Familienfest ebenso zu sehen wie die der Schülerinnen und Schüler der Realschule Pattberg.

DGB-Sekretär Frank Thon freut sich, dass Kundgebung und Familienfest dieses Jahr endlich wieder ohne jegliche Corona-Auflagen stattfinden können. Bei der Vorbereitung hat SPD-Ratsfrau Anja Reutlinger nach seiner Darstellung eine besondere Rolle gespielt: „Ohne sie hätte das alles in diesem Jahr gar nicht stattgefunden.“

