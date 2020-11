Früherer Bürgermeister Familie Brunswick in Moers begeht Diamantene Hochzeit

Moers. Der ehemalige Bürgermeister von Moers Willi Brunswick und Ehefrau Christel begehen Diamantene Hochzeit. Ganz ohne Amt und Termine geht es nicht.

Wenn der Vater der Braut den Bräutigam fragt, ob er nicht bald heiraten möchte, wäre das schon aus heutiger Sicht ungewöhnlich. Willi Brunswick und seine Frau Christel haben es genau so erlebt, und zwar vor nunmehr 60 Jahren.

„Die Einliegerwohnung im Haus meiner Schwiegereltern wurde frei und alle wollten gern, dass wir da einziehen“, sagt Willi Brunswick. Das war 1960 jedoch nur verheirateten Paaren gestattet. „Meine Schwiegereltern hätten sich der Kuppelei schuldig gemacht“, so der langjährige Bürgermeister von Moers. Im November vor 60 Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort.

Es war Liebe auf den ersten Blick bei der ersten Begegnung auf einer Kegelbahn

Willi Brunswick: „Die Feier unserer Diamantenen Hochzeit muss coronabedingt leider ausfallen.“ Willi war 18 und Christel 17, als sie sich zum ersten Mal auf einer Kegelbahn in Vluyn sahen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Christel heute. Als sie ihre Ausbildung zur Sekretärin beim Kreis Moers machte, war Willi Chemielaborant und musste öfter Proben zur bakteriologischen Untersuchung zum Kreis bringen.

Da traf es sich gut, dass Christel just in diesem Bereich arbeitete. „Ich habe dann häufiger als nötig Proben gebracht“, erzählt Willi schmunzelnd, auch von den drei Abenden Brautunterricht bei Pfarrer Rudolph Kurnoth in Asberg.

Brunswick war der letzte ehrenamtliche Bürgermeister von Moers

Die beiden bekamen zwei Töchter, Katy und Kirsten, und inzwischen sind sie glückliche Großeltern von vier Enkeln. Von 1978 bis 1999 war Willi Brunswick Bürgermeister der Stadt , „der letzte ehrenamtliche“, darauf legt er Wert.

Seit nunmehr 20 Jahren genießt der inzwischen 81-Jährige Pensionär die Zeit mit seiner Frau und der Familie. „Meine Frau Christel liebt es, im Garten zu sitzen, und dort treffen wir uns besonders in dieser Zeit mit unseren Kindern und den Enkeln, die gleich nebenan wohnen, das ist schön.“

Mit 81 Jahren aktiv bei der Awo, der Stiftung Altenhilfe und den Partnerschaftsvereinen

Ganz ohne Amt und Termine geht es allerdings noch nicht . Beim Freundeskreis Hanns Dieter Hüsch, den der Diamantbräutigam mitgegründet hat, tritt er inzwischen zwar etwas kürzer. Doch noch arbeitet Willi ehrenamtlich in der Stiftung Altenhilfe und der Awo-Stiftung mit und dann natürlich noch in den Partnerschaftsvereinen der Stadt, aus alter Verbundenheit.

Herzlichen Glückwunsch, Christel und Willi.