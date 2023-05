Fahrradfreundliches Kamp-Lintfort: Grüne fordern mehr Tempo

Kamp-Lintfort. Die Kamp-Lintforter Grünen wollen, dass die Stadt mehr Werbung für ein fahrradfreundliches Kamp-Lintfort macht und legen eine To-Do-Liste auf.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kamp-Lintforter Rar fordert mehr Tempo bei der Öffentlichkeitsarbeit für ein fahrradfreundliches Kamp-Lintfort. In einem Antrag für die Sitzung des Umweltausschusses am kommenden Donnerstag legen die Grünen der Verwaltung eine entsprechende To-Do-Liste vor.

So solle die Stadt insbesondere die vorhandenen Radwege und deren Anbindung an das regionale Radwegenetz darstellen, genauso wie vorhandene Ladestationen für E- Bikes im Stadtgebiet. Aufgenommen werden sollten außerdem die Servicedienste für Reparaturen in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Radhandel. Darüberhinaus wünschen sich die Grünen, dass die bereits vorhandenen Fahrradrouten in und um Kamp-Lintfort in einer Broschüre und Online veröffentlicht werden und auf vorhandene sichere Abstellplätze hingewiesen wird.

Zu Beginn der Radfahrsaison und dem zu erwartenden Touristenstrom wegen des Klosterjubiläumsjahres sei es wichtig, diese Informationen den Besuchern der Stadt Kamp-Lintfort schnellstmöglich an die Hand zu geben, heißt es in der Antragsbegründung. Die Radroutenempfehlungen – etwa des ADFC – sollten vor Ort genutzt werden um den Radtourismus zu stärken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland