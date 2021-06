Sachbeschädigung Fahrradfahrerin beschädigt Autos in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Eine Frau auf einem Rad hat in Neukirchen-Vluyn im Vorbeifahren Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau nicht allein unterwegs.

Es werden Zeugen gesucht: Am vergangenen Donnerstag gegen 1.25 Uhr beobachtete ein Zeuge durch ein Fenster eine unbekannte Fahrradfahrerin, die gegen zwei geparkte Autos fuhr, diese beschädigte und sich anschließend entfernte. Das teilt die Kreispolizei Wesel am Montag mit.

Die Fahrradfahrerin war auf der Barlachstraße in Vluyn unterwegs. Sie kam aus Richtung Friesenweg und fuhr in Richtung Rayener Straße. Auf dem Gepäckträger des Rades saß ein unbekannter Mann, wie die Polizei mitteilt. Nachdem die Frau im Kurvenbereich der Barlachstraße gegen die zwei Autos gefahren war, entfernte sie sich mit ihrem Begleiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat fragt daher: Wem ist in der Nacht eine ältere Frau mit einem Begleiter auf einem Fahrrad aufgefallen? Die Frau hatte helle Haare und trug eine rote Jacke. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 3092-0.

