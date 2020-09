Fahrerflucht nach Unfall mit verletzten Kindern in Moers

Moers. Ein unbekannter Autofahrer touchiert auf der Lauffstraße einen neunjährigen Jungen und dessen Schwester. Die Kinder werden leicht verletzt.

Die Polizei in Moers sucht Zeugen zu einem Unfall mit Fahrerflucht, bei dem am Dienstagabend zwei Kinder leicht verletzt worden sind. Wie die Polizei berichtet, fuhren ein 9-jähriger Junge und seine 5-jährige Schwester gegen 19.50 Uhr, befuhr mit seinem Fahrrad die Herzogstraße und bog von dieser in die Lauffstraße ein. Kurz nach dem Einbiegen kam dem Kind ein dunkler Pkw entgegen, der die Lauffstraße aus Richtung Freiligrathstraße in Richtung Lintforter Straße befuhr.

Der Pkw touchierte den Jungen, der bei einem Versuch nach rechts auszuweichen, gegen einen geparkten Pkw zu Fall kam. Der 9-Jährige und seine ihn begleitende 5-jährige Schwester wurden leicht verletzt. Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Lintforter Straße fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine dunkle Limousine gehandelt haben, die von einem Mann gefahren wurde.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Moers unter 02841/1710 zu melden.