In Neukirchen-Vluyn sucht die Polizei nach einem Autofahrer (Symbolbild).

Verkehrsunfall Fahrerflucht in Neukirchen-Vluyn: Polizei sucht Autofahrer

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn hat ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag einen Rollerfahrer angefahren – und ist weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Einem Fall von Fahrerflucht geht die Polizei in Neukirchen-Vluyn nach. Sie sucht einen Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr beim Abbiegen in die Schlägel- und Eisenstraße einen 27-jährigen Rollerfahrer aus Neukirchen-Vluyn angefahren hat.

Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Der unbekannte Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 /30920.

