Fahrerflucht in Moers: Polizei fahndet nach weißem Auto

Moers. Der Vorfall ist schon älter: In Moers kommt es zu einem Unfall, doch ein Fahrer fährt einfach weiter. Jetzt sucht ihn die Polizei – und Zeugen.

Die Polizei in Moers sucht den Fahrer eines weißen Wagens, der einen Unfall verursacht hat und dann einfach weitergefahren ist. Der Vorfall ereignete sich bereits am 1. November, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

Damals war gegen 19.20 Uhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Wagen auf der Diergardtstraße unterwegs. An einer Engstelle der Straße in Höhe der Hausnummer 16 kam ihm ein weißes Auto entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des weißen Autos fuhr einfach in Richtung Uerdinger Straße weiter. Dabei fuhr er über eine rote Ampel an der Kreuzung UerdingerStraße / Diergardtstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen: 02841 / 1710.

