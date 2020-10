Fahrerflucht in Moers: Jetzt sucht die Polizei Zeugen

In Moers hat es am Mittwochabend eine Fahrerflucht gegeben. Wer hat etwas gesehen?

Moers. Auf einer Straße in Moers warten hinter einem Bus einige Autos, als sich ein dunkler Audi mit Tempo nähert. Das Manöver bleibt nicht ohne Folgen.

Nach einer Fahrerflucht am frühen Mittwochabend in Moers sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr auf der Kamper Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. In Höhe der Bushaltestelle überholte der Fahrer eines dunklen Audi (Limousine A4 oder A6) mit hoher Geschwindigkeit mehrere Autos, die wegen eines haltenden Busses langsam fahren mussten.

Dabei beschädigte er den weißen Fiat Doblo eines 44-Jährigen aus Moers. Der Audi-Fahrer fuhr weiter auf der Kamper Straße in Richtung Kamp-Lintfort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Moers: 02841 / 1710.