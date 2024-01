Bei einem Unfall in Moers ist eine 28-jährige Frau schwer verletzt worden.

Unfall Fahrerflucht in Moers: Frau schwer verletzt – Zeugen gesucht

Moers Eine Radfahrerin ist in Moers bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der am Unfall beteiligte Autofahrer ließ sie zurück. Das sagt die Polizei.

Eine Frau aus Moers ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das berichtet die Kreispolizeibehörde Wesel. Demnach fuhr die 28-Jährige am Mittwoch, 17. Januar, gegen 15.45 Uhr mit ihrem Fahrrad über den Radweg der Klever Straße in Richtung Homberger Straße, als aus der Einmündung zur Bankstraße plötzlich ein Auto ihren Weg kreuzte. Den Zusammenstoß konnte sie zwar verhindern, durch die starke Bremsung stürzte sie jedoch. Dabei verletzte sie sich schwer.

Der am Unfall beteiligte Pkw-Fahrer habe den Unfallort in unbekannte Richtung verlassen, ohne sich um die Frau zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, so die Polizei. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen und dessen Fahrzeug machen können. Hinweise nehmen die Beamten der Moerser Wache unter 02841/1710 entgegen.

