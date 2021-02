Fahrbahn zwischen Neukirchen-Vluyn und Moers wird saniert

Neukirchen-Vluyn/Moers. Straßen.NRW saniert einen Teil der Hülsdonker Straße zwischen Neukirchen-Vluyn und Moers. Unter anderem wird dort die Fahrbahn verbreitert.

Am Montag, 8. März, beginnt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein mit der Sanierung der Hülsdonker Straße zwischen Neukirchen-Vluyn und Moers-Hülsdonk in Höhe der A57. In diesem Bereich wird die L140/Hülsdonker Straße halbseitig in Richtung Moers für den Verkehr gesperrt. Von Hülsdonk in Richtung Neukirchen-Vluyn ist die Strecke für den Verkehr offen.

Umleitungen von Neukirchen-Vluyn nach Hülsdonk sind ausgeschildert und führen über die L476/Krefelder Straße zur L475/Krefelder Straße. Eine weitere Umleitung führt über die L476/Andreas-Bräm-Straße zur L474/Geldernsche Straße. Die Arbeiten dauern bis Ende April. Dazu gehören die Verbreiterung der Fahrbahn in Richtung Neukirchen-Vluyn sowie der Rückbau des Mehrzweckstreifens und die Erneuerung der Fahrbahndecke.

Zudem werden die Leitplanken erneuert, eine Fußgängerquerungshilfe gebaut und die Busbuchten barrierefrei gestaltet.

