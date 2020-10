Das in die Jahre gekommene Wallzentrum in der Innenstadt von Moers soll wieder zu einem Ort des Zusammenkommens und -wirkens werden. Dafür arbeiten die Verantwortlichen des Projektes „Das W“ vom Schlosstheater intensiv an der Entwicklung von Ideen für die Umgestaltung der Einkaufs- und Dienstleistungspassage. Nun soll dort ein Färbergarten entstehen.

Dieses Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit dem Unesco-zertifizierten Netzwerk „sevengardens“ umgesetzt, welches laut Aussage von Initiator Peter Reichenbach bereits in vielen Städten aktiv war. Die Idee kam dem freischaffenden Künstler, als er wegen der häufigen Verwendung von chemischen Farben gesundheitliche Probleme bekam: „Ich bin dann auf Färbergärten gestoßen, durch die man Farben aus Pflanzen herstellen kann. Gemeinsam mit Schulen habe ich das Projekt begonnen.“

Ein Modellprojekt für die Innenstadt?

Daraus ist mittlerweile ein großes Netzwerk geworden, welches an vielen Orten unter anderem Kosmetik, Wandfarben oder Autolacke herstellt – „alles in Bio-Qualität“. Nun nach Moers zu kommen, sei sehr besonders für ihn, obwohl er in den vergangenen Jahren bereits in einer Vielzahl von Kommunen Gärten errichtet habe. Grund dafür ist, dass er normalerweise nur an einzelnen Orten arbeite.

In Moers hingegen besteht die Idee, bei Erfolg und Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger aus der Bepflanzung des Wallzentrums ein kommunales Modell werden zu lassen, welches auf die gesamte Innenstadt übergreift. Wo genau der der Garten entstehen soll, ist noch nicht geklärt.

Dafür hofft Janna Hüttebräucker, Projektkoordination von „Das W“, dass sich viele Moerser mit einem grünen Daumen an dem kostenfreien Gemeinschaftsprojekt beteiligen wollen: „Das Wallzentrum ist ein sehr grauer Ort, den man nicht auf den ersten Blick mit einem Garten in Verbindung bringt. Das wollen wir ändern.“

Für einen kleinen Einblick in den Ablauf wird es am 10. November um 18.30 Uhr einen ersten Info- und Netzwerkabend in den Räumlichkeiten von „Das W“ im Wallzentrum geben. Der Start spät im Jahr sei bewusst so gewählt worden, wie Hüttebräucker berichtet: „Wir können den Winter für Anregungen, Anschaffungen und die Aufgabenverteilung nutzen. Pünktlich zum Frühjahr können wir dann hoffentlich mit dem Setzen der Saatlinge beginnen.“

Für die Teilnahme an den Netzwerktreffen ist eine Anmeldung erforderlich, telefonisch unter 02841/91 64 921 oder per Mail an dasw@schlosstheater-moers.de.