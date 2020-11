Der Jödenhof in Neukirchen-Vluyn.

Denkmalschutz Fachausschuss berät über den Jödenhof in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Denkmalschutz für den Jödenhof? Am Mittwoch berät der Fachausschuss in Neukirchen-Vluyn, ob die Stadt in der Angelegenheit tätig werden soll.

Der Jödenhof an der Lindenstraße könnte womöglich doch noch in die Denkmalliste der Stadt aufgenommen werden. Die Untere Denkmalbehörde soll beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) „die erneute Überprüfung der Unterschutzstellung der Hofanlage“ beantragen. Eine entsprechende Beschlussvorlage liegt dem Fachausschuss für Stadtentwicklung für die Sitzung am Mittwoch, 25. November, zur Entscheidung vor. Wie berichtet ist Andreas Engelen mit diesem Anliegen im Oktober auf die Stadt zugegangen.

„Von Seiten der Unteren Denkmalbehörde würde eine Unterschutzstellung sehr begrüßt. Inwiefern die Eigentümer bzw. die Erbengemeinschaft der Immobilien ein Interesse an einer Unterschutzstellung hat, wird derzeit noch von der Unteren Denkmalbehörde geprüft“, heißt es in dem Schriftstück.

Der LVR hatte den Denkmalschutz für die Hofanlage im Jahr 2005 abgelehnt. Sollte es bei dem neuen Vorstoß der Stadt dort kein anderes Ergebnis geben, sieht die Verwaltung aber die Möglichkeit, ein Gutachten erstellen zu lassen, „um den Nachweis der Kulturlandschaftsprägung zuführen“.

Weiter heißt es: „Kulturlandschaftsprägend sind demnach Gebäude, die für eine bestimmte von Menschen gestaltete Landschaft typisch sind – oder mit anderen Worten – durch die die Kulturlandschaft einen Teil ihrer Eigenart erhält.“

Eine solche Kennzeichnung des Hofes könnte sich womöglich auf Facetten der Planungen am Neukirchener Ring auswirken. Die Verwaltung formuliert es so: „Im Rahmen der in diesem Bereich anstehenden Bauleitplanung soll auf diese Umstände abgehoben werden.“ (sovo)