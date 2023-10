Facebook-Star: Wie Kater Chase Neukirchen-Vluyn aufmischt

Neukirchen-Vluyn. Chase ist in Neukirchen-Vluyn eine Berühmtheit. Nun hat er Edeka besucht. Wie die Mitarbeiter reagierten und was seine Besitzerin zum Hype sagt.

Ob im Senioren-Park „carpe diem“, in Kitas oder Schulen, Kater Chase ist mittlerweile aus dem Dorfbild eines Ortsteils von Neukirchen-Vluyn nicht mehr wegzudenken. Nun hat er Edeka Raber im Zentrum Neukirchens als Ziel für ausgiebige Streifzüge entdeckt. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich.

Am ersten Oktoberwochenende stattete Chase der Supermarktfiliale an der Mozartstraße sowie der „Büsch“-Bäckereifiliale im gleichen Gebäude erstmalig einen Besuch ab. Das Problem am Sonntag: Lediglich die Bäckerei hatte geöffnet, Edeka blieb geschlossen. Weil die beiden Geschäfte miteinander verbunden sind, hätte Chase zwar durch die Supermarktgänge streunen können, das Bäckerei-Team wäre jedoch nicht dazu in der Lage gewesen, ihn einzufangen und rauszulassen. „Wir wollten nicht, dass die Katze reinkommt, damit die da nicht eingesperrt wird“, erklärt Christina Schimanski, Mitarbeiterin bei „Büsch“. Daher habe man die Kunden angehalten, die Türen geschlossen zu halten, um Chase am Betreten des Ladens zu hindern. Zudem wurde ein Post auf Facebook mit der Frage nach den Besitzern abgesetzt.

Neukirchen-Vluynerin sagt über ihren Kater: „Er ist halt ein Freigänger“

Besitzerin Sarina Gamsiz kann die Aufregung um den Supermarktbesuch ihres Katers verstehen. „Ich habe Verständnis, dass das nicht ganz so cool ist“, so die 32-Jährige, „aber er ist halt ein Freigänger und Edeka ist direkt bei uns die Straße hoch“.

Seit Anfang Januar dieses Jahres lebt Chase gemeinsam mit seinem Bruder Rider bei Familie Gamsiz in Neukirchen-Vluyn. Die ehemaligen Straßenkatzen aus Griechenland seien komplett geimpft, gechippt und registriert, versichert Gamsiz. Die Registrierung macht die Rückverfolgung zu den Besitzern entlaufener Tiere möglich. Im Moerser Tierheim ist dies im Falle von Chase nicht mehr nötig. „Im Tierheim kennen sie ihn schon“, gibt Gamsiz zu. Dass der Kater manchmal Tage und Nächte wegbleibe, besorgt die Besitzerin nicht. „Er kommt eigentlich immer wieder.“

Ein Kater aus Neukirchen-Vluyn wächst zum Facebook-Star heran

Von der Neukirchener Dorfgemeinde wird Chase weitestgehend mit Begeisterung aufgenommen und umsorgt. Inzwischen hat sich der Streuner zu einem wahren Social-Media-Star entwickelt. In der Facebook-Gruppe „Chase, der verrückte Kater aus Neukirchen“, die von Kristina Welz, einer Freundin der Besitzerin, kürzlich gegründet wurde, posten die Neukirchener regelmäßig Fotos und Standorte des zutraulichen Katers, der weder vor Hunden noch vor Autos zurückschreckt. „Dieser Kater ist einfach die Krönung“, freut sich Sarina Gamsiz.

Kater Chase (links) und sein Bruder Rider liegen schlafend nebeneinander. Foto: Sarina Gamsiz / Privat

Was viele nicht wissen: Chase ist chronisch krank. Ein Tierarzt attestierte dem Kater aus Griechenland chronischen Katzenschnupfen sowie eine schiefe Nasenscheidewand, was bedingt, dass sein Auge regelmäßig tränt. Die Sorge, mit einem kranken Tier in Kontakt zu kommen, habe anfangs jedoch einige Menschen dazu veranlasst, Chase dem Tierheim zu übermitteln. Ansteckend sei er laut Tierarzt jedoch nicht. Wer den Kater dennoch nicht im Haus, Ladenlokal oder Garten haben möchte, dem gibt die Besitzerin folgenden Tipp: „Einfach entschieden verscheuchen, damit er sich nicht wohlfühlt.“

Das Neukirchener Edeka-Team freut sich über den Besuch des Katers Chase

Bei Edeka Raber nimmt man den Besuch des stadtbekannten Streuners mit Gelassenheit auf, obwohl Tiere aufgrund gesetzlicher Hygienebestimmungen nicht in Lebensmittelgeschäfte hereindürfen. Man habe Chase an der Obst- und Gemüseabteilung schnell einfangen können, berichtet Marktleiter Tobias Skiba. „Da der so zutraulich ist, hat eine Mitarbeiterin ihn einfach rausgetragen“, so Skiba. Die Beschäftigten der Supermarktfiliale können sich nun auch in die Reihe der von Chase Auserwählten einreihen. „Wir fanden es eigentlich ganz cool, dass er uns auch mal einen Besuch abgestattet hat“, gesteht der Marktleiter.

