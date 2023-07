Auch wenn wie hier am Dachsberg vor Unfällen gewarnt wird, ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden in Kamp-Lintfort stark gestiegen. Auch in Moers und Neukirchen-Vluyn gab es mehr Vorfälle.

Unfallzahlen Extremes Unfall-Plus in Kamp-Lintfort – Todesfall in Moers

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Eine neue Verkehrsunfallstatistik offenbart erschreckende Zahlen: Die Entwicklung in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn auf einen Blick.

Die Zahl der Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden ist im Jahr 2022 deutlich gestiegen. Das zeigt eine neue Auswertung des Statistischen Landesamtes. Demnach ist die Zahl in Kamp-Lintfort besonders stark gestiegen. Dort verzeichnet die Statistik im vergangenen Jahr 129 Unfälle mit Personenschaden, das entspricht einem Plus von 25,2 Prozent. Zum Vergleich: Landesweit stieg die Unfallzahl im Schnitt um 16,2 Prozent.

Auch in Moers und Neukirchen-Vluyn ist die Anzahl der Verkehrsunfälle mit geschädigten Personen deutlich gestiegen, wenngleich die Zunahme unter dem Landesschnitt liegt. In Moers wurden 352 Unfälle dieser Art registriert, im Vergleich zum Jahr 2021 entspricht das einem Anstieg von 11,7 Prozent. In Neukirchen-Vluyn war die Zunahme im Verhältnis am geringsten, dort stieg die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 7,5 Prozent auf 86.

Auch bei der allgemeinen Unfallhäufigkeit liegt Kamp-Lintfort mit 4,3 Unfällen pro 1000 Einwohnern vor Moers und Neukirchen-Vluyn (jeweils 3,8). Im Jahr 2022 kam es lediglich in Moers zu einem Todesfall in Folge eines Verkehrsunfalls.

