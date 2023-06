Extraschicht in Moers: Mit Kohle, Kolonie und König Fußball

Die Extraschicht bietet in Moers in diesem Jahr noch viel mehr.

Moers. Am 24. Juni steigt die Extraschicht. Bei der Nacht der Industriekultur hat Moers noch mehr zu bieten als im letzten Jahr. Diese Promis kommen.

Kohle, Kolonie & König Fußball: Das ist das Motto bei der Extraschicht am Schacht IV in Moers. Der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein nimmt am Samstag, 24. Juni, mittlerweile zum siebten Mal an der Nacht der Industriekultur teil. Und: Das Programm ist in diesem Jahr noch besser als im letzten; es gibt etliche Neuerungen. Von 18 bis 2 Uhr nachts gibt es eine „Extraschicht der Extraklasse“, kündigt auch der Verein an. „Das beste Programm aller Zeiten“,schwärmt Frank Heinrich vom Geschichtsverein.

Erstmals werden drei Führungen angeboten. Mit „Kumpel auf Kohle“ geht es ab 18 Uhr durch die Maschinenhalle. Diese Führungen werden sogar bis 2 Uhr nachts angeboten. An anderen Standorten sei teilweise das Programm ab 24 Uhr vorbei, in Moers geht es dann noch weiter, frohlockte Frank Heinrich am Mittwoch bei der Präsentation der Angebote.

In Moers gibt es Programm von 18 bis 2 Uhr

In einer zweiten Führung (in der Zeit von 18 bis 22 Uhr) durch die Räume des ehemaligen PM geht es um den Tagesbetrieb. Das Gebäude sei nur einmal im Jahr zugänglich, erklärte André Thissen, und das sei bei der Extratour der Fall. Die dritte und somit neue Tour führt Besucherinnen und Besucher durch die Kolonie Meerbeck. Dazu stellt der Verein drei Minibusse zur Verfügung. Etwa 350 bis 400 Menschen könnten somit bis 21 Uhr an einer der Touren teilnehmen. In jedem Bus fahren zwei Menschen mit, die sich mit der Bergbaugeschichte auskennen und gut Auskunft geben können.

Guido Lohmann (Vorstandsvorsitzender Volksbank Niederrhein) und Didi Schacht (ehemaliger Fußballprofi) freuen sich auf die Extraschicht in Moers. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Und schließlich geht es um den König Fußball. Kein geringerer als Didi Schacht kommt dazu nach Moers. Freilich kommt er nicht allein. Wer immer schonmal Ben Redelings live erleben wollte, hat dazu bei der Extraschicht Gelegenheit. Die beiden Herren bieten 60 Jahre Bundesliga und ein Fußballquiz. Vorzumerken sind: 20 und 22 Uhr.

Die Gäste können in Moers selbst aktiv werden

Für die Gäste stehen Fußballdart, eine Schusstestmaschine und ein Kicker bereit. Patrick Dollas alias Trainer Jupp kann sicher den einen oder anderen wichtigen Hinweis geben. Da Besichtigungen und eigenes Körpertraining hungrig machen können, hat der Museumsverein auch für die Verpflegung gesorgt. Und, ja: Didi Schacht ist nicht allein am Ort, sondern bringt seinen Imbisswagen und somit die Currywurst blau-weiß mit. Zum Durstlöschen öffnet der Geschichtsverein die Glückauf-Theke. „Bei uns gibt es Vereinspreise“, kündigt Frank Heinrich an: Wasser für einen Euro, Cola und Bier kosten zwei.

Eröffnet wird die Extraschicht vom Bergknappenverein & dem Jugendspielmannszug Glückauf Geldern. Voice of Germany-Teilnehmer Peter Hoebertz aus Krefeld-Hüls tritt im Duo Morgentau auf, Joe Kiki kommt und die Witches of Pitches laden um 23 Uhr zum Kerzenkonzert, bevor ab 23.30 Uhr das große musikalische Höhenfeuerwerk mit nationalen und internationalen Fußballhymnen beginnt.

Nie habe das Motto besser gepasst, schwärmt Guido Lohmann; der Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein hat im übrigen am Mittwoch bereits die Zusage für die Sponsorenschaft im kommenden Jahr gegeben.

>> Hier gibt es die Karten <<

Karten für die ExtraSchicht (alle 44 Spielorte in 22 Städten inkl. ÖPNV und Shuttlebusse) sind im Vorverkauf für 20 Euro (erm. 16 Euro) bei der Moerser Stadtinformation, Kirchstraße 27 a/b oder im Onlineshop (www.extraschicht.de) erhältlich. An der Abendkasse kostet das Ticket 24 Euro.

Wer nur das Programm auf Schacht IV in Moers erleben möchte, erhält für 14 Euro sein Ticket an der Abendkasse.

Insgesamt sind 25 ehemalige Bergleute und 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an der Ausrichtung der Extraschicht am Schacht IV in Moers beteiligt.

