Exhibitionist in Moers belästigt Frau im Bus und flüchtet

Ein Exhibitionist hat eine Frau in einem Bus in Moers belästigt.

Moers. Ein Exhibitionist zeigt sich in Moers in einem Linienbus einer Mitfahrerin. Sein Auftritt wird turbulent, als sich die Frau an den Fahrer wendet.

Als der Bus der Linie 052 der Krefelder Verkehrsbetriebe am Montag gegen 14.45 Uhr den Bereich Am Bendmannsfeld/Moerser Straße erreichte, zeigte sich ein unbekannter Exhibitionist einer Mitfahrerin, berichtet die Polizei am Dienstag. Die 25-jährige Duisburgerin wandte sich an den Fahrer, der Exhibitionist lief hinterher und entschuldigte sich bei der Frau. Anschließend schlug er auf sämtliche Knöpfe am Fahrerpult, sodass sich plötzlich die Türen öffneten. Der Busfahrer hielt den Unbekannten fest, der jedoch schaffte es trotzdem, sich loszureißen und aus dem Fahrzeug zu flüchten. Der „Sittenstrolch“, so die Polizei, stolperte aus dem Bus, fiel hin und rannte in Richtung Bahnhofstraße.

Der Unbekannte wird so beschrieben: 37 bis 45 Jahre alt, braune Augen, schwarze, kurze Haare, leicht gebräunter Teint. Der Mann trug ein schwarz-weiß kariertes Hemd und eine helle Hose. Er hatte ein ausländisches Erscheinungsbild (eventuell Bulgare).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter der Rufnummer 02841 / 171-0.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland