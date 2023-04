Eventlocation in Moers: Schloss Lauersfort lockt die Massen

Schloss Lauersfort in Moers hat neue Eigentümer. Jetzt ist es auf dem besten Weg, sich als Veranstaltungsort in der Grafenstadt zu etablieren. Die beiden nächsten Termine stehen kurz bevor.

Moers. Im Süden von Moers tut sich ‘was: Das Wasserschloss und seine Events werden immer beliebter. Für die Landpartie im Mai verlosen wir Karten.

Seit ein paar Tagen steht fest: Moers erhält einen weiteren Weihnachtsmarkt – und zwar vor der Kulisse von Schloss Lauersfort. Am zweiten Adventswochenende werden um die 100 Händler im Hof und im Park weihnachtliche Deko, Gebäck, Kunsthandwerk und Mode anbieten und Gebäude und Bäume werden in besonderes Licht getaucht. Mit dem weiteren Groß-Event befindet sich das Anwesen in Holderberg, seit einem Jahr in der Hand neuer Eigentümer, auf dem besten Weg, sich als Veranstaltungsort in der Grafenstadt zu etablieren.

Anfang Mai 2022 hatte eine Gruppe um den Unternehmer Michael Todor aus Tönisvorst das altehrwürdige Wasserschloss von der Moerser Familie Block übernommen mit dem erklärten Ziel, das Schloss mit seinem Park zu erhalten und wieder der Öffentlichkeit näher zu bringen. Betrieben wird Lauersfort seitdem von der Leart GmbH mit Thomas Severin als Projektleiter.

Bei Cars & Castle waren tolle Oldtimer auf Lauersfort zu besichtigen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Severin zeigt sich mit dem ersten Jahr „relativ zufrieden“. Er und sein Team haben es geschafft, binnen weniger Monate gleich mehrere publikumswirksame Veranstaltungen aufzuziehen. Zum Tag des offenen Denkmals, zur Hochzeitsmesse und zur wiederbelebten Oldtimer-Show „Cars & Castle“ machten sich mehrere tausend Besucher auf nach Holderberg. Hinzu kamen Firmenfeiern, freie Trauungen, Konzerte – Klassik und Boogie Woogie – sowie Weinverkostungen mit dem Weinhaus Engel aus der Moerser Altstadt. Zuvor musste Severin noch ein paar „technische Missstände“ beseitigen lassen, wie er vorsichtig formuliert. Die reichten von schadhaften Regenrinnen über nachbesserungsbedürftige Elektroinstallationen bis zur fehlenden Brandschutztür.

Auch im laufenden Jahr kann Thomas Severin – unabhängig vom Weihnachtsmarkt – einen gut gefüllten Veranstaltungskalender vorzeigen. So werden sich vom 29. April bis 1. Mai Ritter mit Pferden, Knappen, Burgfräuleins, Artisten und Gauklern niederlassen. Die Agentur Sündenfrei organisiert das Mittelalterspektakel auf dem Gelände inklusive des riesigen Parks hinter dem Schloss mit Ritterspielen, Einblicken ins Lagerleben, Markt, Feuershow und historischen Karussells (die NRZ berichtete). Thomas Severin rechnet mit rund 2000 Besuchern an jedem der drei Tage.

Auch die Hochzeitsmesse im September, hier mit den Models Anja Eurich und Simone Brandenbusch war ein Erfolg. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Schon am Wochenende darauf macht die Lifestylemesse „Landpartie Kantriside“ am Wasserschloss Station, zu der die Organisatorinnen Mechtild Wilke und Fenja Beckhäuser aus Oldenburg 9000 Besucher erwarten. Rund hundert Aussteller präsentieren vom 5. bis 7. Mai auf dem Gelände Produkte rund um Haus und Garten, Mode, Dekoration, Kulinarik und Design. Hinzu kommen Kreativ-Workshops. Geplant sind zudem wieder die Beteiligung am Tag des offenen Denkmals (11. September), eine Hochzeitsmesse (17. September) sowie Cars & Castle (3. Oktober) in Zusammenarbeit mit der Moers Marketing GmbH. Severin ist überzeugt, dass es dann deutlich mehr als 40 Aussteller geben wird: „Wir waren ja neu, da haben sich viele erst mal zurückgehalten aber dann gesehen: Oh, in Lauersfort kriegen sie ja doch was auf die Reihe.“

Am 18. November bittet das Weinhaus Engel zur Weinprobe in den prunkvollen Schinkelsaal des 1657 erbauten Herrenhauses. Apropos: Der Saal mit goldfarbenen Seidentapeten, einem riesigen Kronleuchter, schweren Eichenmöbeln und einem Flügel wird 2023 nach langer Pause wieder Außenstelle des städtischen Standesamtes. Die Termine für standesamtliche Trauungen im Juli und August sind aber längst ausgebucht. Möglichkeiten gibt es noch am 7. Oktober.

Ein Wunsch der neuen Schlossherren bleibt 2023 noch unerfüllt: Lauersfort zur Spielstätte des Moers Festivals zu machen. Thomas Severin will es nun 2024 versuchen. Noch in diesem Jahr will Severin auch die geplanten Baumaßnahmen vorantreiben. So sollen ungenutzte Flächen in der Remise, den Ställen und der alten Mühle zu Wohnraum werden. Nach einer formalen Bauvoranfrage und einem „sehr konstruktiven Gespräch“ (Severin) mit Stadt und Denkmalbehörde werde man wohl Anpassungen bei den Wünschen vornehmen.

Die Landpartie gastiert vom 5. bis 7. Mai. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr; Eintritt: Tageskasse 14 Euro für Erwachsene, Kinder bis einschließlich 15 Jahren haben freien Eintritt.

Karten bei der Moers Marketing, Kirchstraße 27 1/b und auf www.kantriside-landpartie.de.

