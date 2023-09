Event in Moers: Seifenkistenrennen kehrt zurück – alle Infos

Beim Seifenkistenrennen in Moers werden sich am Wochenende wieder viele Teilnehmer mit ihren kreativ gestalteten Seifenkisten messen.

Moers. In Moers treten am Wochenende mehrere Teams mit schnellen Seifenkisten an. Wo Zuschauer den besten Blick haben, welche Parkplätze gesperrt sind.

Die Teams liegen in den letzten Zügen ihrer Vorbereitungen. Am Sonntag, 17. September, geht´s dann beim 7. Moerser Seifenkistenrennen auf die Piste, wie die Stadt Moers jetzt mitteilt.

Die ersten Probeläufe starten am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr hinter dem Rathaus am Nordring (Höhe Repelener Straße). Richtig los geht es um 12.30 Uhr mit dem Sparkassen-Fun-Cup. Eine Jury bewertet am Ende die kreativste Kiste. Ab 13.30 Uhr wird es dann schnell – in der „Speed-Kategorie“. Hierbei siegt die schnellste Kiste.

Seifenkistenrennen Moers: Alle Infos zum Ablauf der Veranstaltung

Um etwa 17 Uhr endet die Veranstaltung mit den letzten Siegerehrungen. Damit ein sicherer Start von der rund drei Meter hohen Rampe gelingt und alle Kisten renntauglich sind, prüfen Mitarbeitende der DEKRA-Außenstelle Moers übrigens alle Seifenkisten vor dem Start. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Sparkasse am Niederrhein, die Gewinne zur Verfügung stellt. Organisiert hat das Seifenkistenrennen das Team des Kinder- und Jugendbüros der Stadt.

Entlang der Strecke bietet das Fahrerlager einen hautnahen Blick auf die Kisten. Dazu kommen zahlreiche Stände von Vereinen und Organisationen mit Mitmach- und Spielangeboten, zum Beispiel: Spielmobil mit Hüpfburg, Rollenbahn, Kettcars etc., Kinderschminken, Fahrzeugschau von Jugendrotkreuz und Jugendfeuerwehr, Kreativaktionen mit der Jugendeinrichtung ‚Die Box‘, Selfie-Fotowand und Aktionsstand der Christus Gemeinde Moers, sowie ein Segelflugzeug vom Aero Club Krefeld. Essen und Getränke stehen am kommenden Sonntag laut Mitteilung der Stadt auch bereit – vom Eiswagen über einen Burger-Foodtruck bis hin zu einem Crêpe-Stand und einem Café-Mobil.

Event in Moers: Parkplätze Finanzamt und Nordring für Seifenkistenrennen gesperrt

Wegen Aufbauarbeiten ist der Parkplatz ‚Finanzamt‘ bereits ab kommenden Samstag (16. September) komplett gesperrt. Am Sonntag (17.) steht dann ganztägig zusätzlich der gesamte Parkplatz ‚Nordring‘ nicht zur Verfügung. Der Nordring ist zwischen Repelener Straße und Parkplatz Moerser Benden gesperrt. Die Zufahrt zum Parkplatz Mühlenstraße ist nur über die Mühlenstraße möglich, wie die Stadt weiter mitteilt.

Das beliebte Moerser Seifenkistenrennen fand zuletzt vor vier Jahren statt. Wegen der Corona-Pandemie musst die Veranstaltung in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ausfallen. Vor vier Jahren kamen rund 1500 Besucherinnen und Besucher zum Rennen. Viele Teams aus Schülern, Mitarbeitern von Einrichtungen und Vereinsmitgliedern sowie Auszubildenden waren dabei.

